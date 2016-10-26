大陆大叔捞捕海胆。(香港《经济日报》网站)

一旁意大利渔夫想阻止，向导游说这海胆还太小了，不能捕；但根本挡不住大妈大叔们的威力，有大妈竟拿起石块，熟练的往海胆猛敲“现杀”。

参考消息网10月29日报道港媒称，内地游客被曝怪行。一群内地游客日前在意大利五渔村国家公园海岸参观时，发现清澈海水中有大批海胆，有人竟直接跳入海里捞捕，甚至其中有大妈更现场拿石头击杀、破壳“生吃”海胆肉。在场的意大利人，看到目瞪口呆。

据香港《经济日报》网站10月28日援引台湾TVBS的报道，原本悠闲惬意的小渔村，突然出现一阵喧闹声，一群东方面孔的游客围成一圈，对着清澈海水惊叫“有海胆”、“好新鲜！这边、这边”。他们原来是中国内地游客，看见海里出现海胆，二话不说直接跳下海里捕捉。

一旁意大利渔夫想阻止，向导游说这海胆还太小了，不能捕；但根本挡不住大妈大叔们的威力，一个一个扑通跳水，拿起海胆就对着镜头拍照，合照完了，有大妈竟拿起石块，熟练地向海胆猛敲“现杀”。

报道称，这批游客闹哄哄的，就地吃海胆“刺身”，一旁的意大利人投以不满眼神，外国的游客也驻足观看，夸张的行为连渔夫都吓傻了。就连网友看了也说“原本充满诗意的地方，现在只能叹气了”。