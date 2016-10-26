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印度钻石大亨奖励员工1260辆车和400套公寓
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 广州日报 2016-10-29 12:23
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　　印度钻石大亨多勒基亚和他的员工。

　　广州日报讯 印度排灯节即将到来，辛勤工作的员工一般会收到老板的礼物。

　　28日，印度钻石大亨多勒基亚在印度排灯节来临前，给员工送出400套公寓、1260辆汽车和56个珠宝礼盒作为奖励。

　　据报道，当地时间28日，在印度苏拉特市经营钻石出口公司的大亨多勒基亚宣布，在周末的排灯节来临前，将再次以汽车、公寓与珠宝等贵重物品奖励员工，感谢他们为达成公司目标而努力付出。

　　多勒基亚说：“我们的目标是让每个员工在未来5年里都有房有车，所以我们决定向员工赠送汽车、公寓和珠宝。”他表示，这项奖励是对过去五年来员工的杰出表现和奉献精神的认可。

　　《印度时报》报道，这些奖励包括400套公寓、1260辆汽车和56个珠宝礼盒，价值达5亿卢比(约合人民币5068万元)。多勒基亚将为400名获得公寓奖励的员工支付公寓的首付，并在接下来5年里为其支付每个月5000卢比的房贷。

　　非首次大方奖励

　　印度大部分员工都能在排灯节期间收到老板的礼物，但是通常收到的是糖果和巧克力。而多勒基亚自2012年以来一直出手阔绰，那一年就有3名员工因为表现出色收到了汽车。2014年，多勒基亚曾以491辆汽车和207间公寓奖励了1716名员工。

　　印媒称，白手起家的多勒基亚为其他企业家树立了一个榜样，即适当的获利以及适当的给予。多勒基亚的钻石公司如今年营业额达6000亿卢比(约合人民币609亿元)，产品销往全球75个国家。(灵犀)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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