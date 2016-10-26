失联的13岁初中男孩李子壬终于在杭州被找到了/上海市公安局官方微博图片

昨日，牵动沪上市民关注的13岁男孩李子壬在失联近64小时后于杭州西湖找到。在这寻人接力中，静安警方兵分三路，调动多种手段，终于找回了孩子；热心市民或转发寻人信息，或提供线索，心系孩子安危。“谢谢好心人，孩子回来了我一定会跟他好好沟通的。”

据记者了解，李子壬学习成绩优秀，考试成绩年级里排名前几，还曾获击剑比赛上海第一名。这样的学优生为何还要离家出走？这引起了家长们的热议。

进展：男孩在西湖被找到

昨晨8时许，李子壬的妈妈接到杭州好心人应阿姨的来电，电话那头传来的是李妈妈和家人这几天期待已久的消息，“电话里说我的孩子找到了，让我确认是不是，孩子接过电话，我叫了一声他的名字，他听到我的声音以后就哭了，我也跟着一起哭了。”

确认是自己的孩子后，李妈妈随即联系了警方前往。昨日13时许，在警方的陪同下，李子壬终于回到了家人的怀抱，李妈妈紧紧地抱着自己的孩子，“回来了就好，妈妈不怪你。”

记者从静安公安分局天目西路派出所了解到，10月25日18时42分，该所接到报警后，随即开始查看监控视频，巡逻民警根据孩子的衣着和特征开始在辖区道路和相关场所展开搜寻。

26日20时30分，警方锁定孩子曾独自出现在富锦路方向，手上还拿着一个汉堡，暂时排除遭受不法侵害等情况。26日下午，根据家长提供的热心网友提供线索，地毯式排查辖区及上海火车站周边场所等多处，最终确认孩子未在相应区域。

27日上午8时，警方通过科技手段锁定孩子前往太仓方向。8时40分，第一组警力赶赴太仓。经过4小时的视频排查，发现孩子已经登上前往南京方向长途车。为防止孩子中途下车或换车，警方部分警力留守太仓，部分警力前往苏州，还有一路直接由上海赶往南京，另有部分警力前往杭州。

27日下午，前往南京和杭州的警力到位。当晚18时许，在南京展开调查的民警确认孩子已前往杭州。当天晚上20时许，主力民警在杭州汇合。28日凌晨，通过调阅视频、现场走访和清查，锁定孩子在音乐广场附近。28日上午8时，警方寻获走失64个小时孩子。

母亲：可能孩子觉得压力大

昨天上午，李妈妈在接受晨报记者采访时表示，自己从来没有想过儿子会跑这么远，“警方都说这太不可思议了，一个小家伙，一路坐长途车。”

李子壬并非像之前网友想象的那样，不爱学习，恰恰相反，他数学、外语都很优秀，考试成绩是年级排名前几名，语文和其它科目比较略微差点。李子壬笛子七级、英语中级口译已考出，课余还学习书法、国画等，另外，击剑曾获得上海第一名。

那这样的学优生为何还要离家出走？

李妈妈回忆了那一天到学校去的细节。“当时，老师找我约谈后，让我到教室里接孩子回家，我就说了孩子几句‘你怎么又这样了？每门课作业做都做的，但是都会漏掉一点，这样挺没意思的’，然后我就回家了，让他骑自行车回家……没想到此后就再也没看到他了。”据李妈妈说：“孩子曾回来把自行车停在家里，书包和衣服扔在家的地下一楼，后来就出走了，可能他觉得压力有点大。”

“孩子的确漏做了语文作业，语文老师担心孩子偏科，所以约见了我，这也是为了孩子好。孩子平时胆子小，觉得妈妈被叫到学校了，自己有点丢脸。”李妈妈说。

记者询问孩子平时是否经常受批评？爸爸妈妈平时会打骂他吗？李妈妈表示：“他平时表现还挺好的，不太批评他，最近一阵子比较急的时候才会说说他。也从不打骂他，平时他也挺爱和我沟通的。”

据李子壬的父母介绍，孩子回来后会跟他进行沟通聊天，是否马上去上学还需要看孩子的状态。

[对话应阿姨]

在西湖边看见这孩子

奇怪他为什么不上学

昨日，记者连线了发现李子壬的应阿姨。

据应阿姨说，昨日上午8点多，她在西湖边上行走，发现李子壬也在漫步。应阿姨心里奇怪：怎么上学时间，孩子不上学，反而在西湖边上逛呢？应阿姨就上前询问：“孩子你为何一个人在路上走，你爸爸妈妈呢？”

应阿姨说，没想到，孩子很警觉，看了她一眼就快步逃走了。应阿姨发觉，这孩子和网上上说的失联的孩子有几分相似，于是就返身再去寻找他，找了20分钟终于找到了李子壬。

应阿姨说：“为了不让孩子再走掉，我就一直拉着他的手，但是孩子警觉性很高，一直不说话，我只能先说起自己孙女的事情，消除孩子的戒备之心，结果，孩子终于说了自己妈妈的手机，打电话一问，果然，就是这个孩子。后来，孩子在电话里听到妈妈的声音，就哭了。”

“这个孩子说身边有钱，但这几天怎么过的，我不太清楚。”应阿姨说道。随后应阿姨迅速联系了警方，这几天已经在杭州附近寻找孩子的上海警方很快赶到，立即和李子壬踏上归途。

[专家观点]

对于优秀学生，更需要“挫折教育”

天心居心理咨询师居权：平时学习成绩都处在全班的名列前茅的孩子，他对自已是有相当高的要求，他的自尊心比较强，不允许自已在同学面前丢脸，一旦发生失败，孩子会有挫败的心理，在得不到同理与支持的情况下，他觉得回到家，可能遭遇更多的批评和指责，为了逃避这样的一种状况，他就会选择出走。这也是很多孩子一时的冲动，所做出的行为。

所以，目前非常重要的是对教育者(家长)进行心理健康的普及教育。不要光关注学业，更要关注心理。让家长了解健康的内容是包寸含了身心灵三个方面。分数低了，心理是健康的有能量的，学业是很容易提升的，如果心理不健康，分数高是是一个假象的成功。

上海大学社会系老师赵国良：判断一个孩子优秀的标准是什么？很多的家长包括社会评价系统都认为功课好就优秀，这个有待商榷。一个完整的孩子，德智体全面发展，还应该包括人格的健全。一个孩子出走，不是说因为功课不好经不起老师的批评；实际上有些我们认为的“优秀”的学生，更经不起批评，更经不起挫折。所以希望社会能呼吁进行挫折教育。社会的评价体系要注意，到底什么样的学生是优秀的？我们现在认为，真正的优秀学生应该人格健全、情绪稳定，而不仅仅是学校里的优秀学生。

要培养孩子的抗挫折教育，首先社会的评价体系要改变。我们常常有一杆秤——这个孩子成绩好，其他什么都好了。

赵国良曾经询问过林森浩的爸爸(复旦投毒案案犯)，他说：“这个孩子我从来没有操心过，功课一直都很好。”赵国良：“林爸爸，那你有关心过孩子的心理吗？”

很多家长只会关心孩子的功课，考试考得怎么样，而不问他你今天过得开不开心。发展到后来，孩子不开心也不愿意和父母讲。冰冻三尺非一日之寒，问题一点点积累下来，老师请家长约谈可能只是一根导火线，正好有一个引爆，孩子就出走了。表面上是孩子出走，实际上，是孩子日积月累没有找到情绪的发泄口。这个孩子是出走了，更严重的有个别孩子还会自杀。

华东师大心理咨询师陈默：抗挫折教育有个技巧是要教育孩子去帮助别人，帮助别人就会获得力量，从中汲取正能量，使自己强大起来，就能够抵御挫折。(晨报记者 朱晓芳 邬林桦 见习记者 吴艺璇 实习生 葛韵迪)