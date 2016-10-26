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全国多地气温跌破冰点 最新版秋裤地图来了(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 央视 2016-10-29 12:21
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　　随着一股实力派冷空气登场，最近各地小伙伴都感受到了寒意，又到“你妈喊你穿秋裤”的时候啦。这几日，北方多地现初雪，大风吹、降温猛。快看看“秋裤预警”地图，根据情况适时添衣保暖吧！

　　北方多地现初雪大风吹、降温猛

　　昨天，我国西北地区中东部、内蒙古中西部、华北大部、黄淮大部、东北中南部等地都被雨雪覆盖，整体以小到中雨(雪)为主。预计，今天中东部将出现大范围降温，贵州、湖南等地部分地区降幅可达10℃以上。西南地区、江淮等地仍多阴雨，云南局地有暴雨。

　　降水预报

　　中央气象台预计，今明两日，华北中部、东北地区中南部、西南地区东部、江淮、江南、华南北部等地有4-8℃降温，其中，贵州中南部、湖南西南部等地的部分地区降温可达10℃以上。此外，西南地区东部和南部、江汉、江淮、江南西部等地的部分地区有中到大雨，其中四川盆地南部、云南中北部、台湾东部的局地有暴雨。

　　秋裤即将全面占领北方

　　天虽然越来越冷，但秋裤穿还是不穿，未必有统一标准。不少人说0℃穿秋裤，考虑到北方降温时常常伴随大风，5℃在风寒作用下体感基本就0℃了。小编以日最低气温跌至5℃以下作为穿秋裤的标准，统计后发现，秋裤已在我国北方大范围登场了！

　　根据10月1日-27日气温实况及10月28日-11月2日气温预报制图

　　今年10月以来，受一股接一股的冷空气影响，北方气温显著走低，西北地区中西部、内蒙古和东北等地的气温都已破零，华北大部地区的最低气温也普遍跌至5℃以下，想必这些地方的朋友已经穿上秋裤。

　　最近，影响我国的冷空气更加活跃，10月底到11月初这几天最低气温5℃线将向南推进，接近秦岭到淮河一线，秋裤地图即将全面覆盖北方地区。还没穿秋裤的北方小伙伴，尤其是山东、河南、陕西等地的小伙伴，抓紧找秋裤、穿秋裤吧！在新疆、内蒙古东部和黑龙江等地，一条秋裤已难以阻挡刺骨的寒冷，棉裤已登场。

　　秋裤党最易在霜降节气开始活跃

　　秋裤君每年秋冬季节出来刷存在感，也刷出一定的节奏感了。根据1981-2010年的气候统计，一般到了10月下旬，我国北方大部地区包括西北大部、东北地区以及华北地区，平均最低气温都低于5℃。

　　常年10月下旬平均最低气温

　　这个时节最低气温基本稳定在5℃以下，秋裤党开始大范围登场。也就是说，霜降节气期间秋裤党最容易开始活跃。

　　不穿秋裤会导致关节炎？谣言！

　　传言说：“天冷了就要穿秋裤，否则容易得关节炎”。那么不穿秋裤真的会导致关节炎吗？事实并非如此。

　　哪些因素会导致骨关节炎

　　年龄、性别、肥胖、过度的负重锻炼、遗传易感等，都会导致下肢骨关节炎的发生和病情的加重，骨关节炎病人也表现得对寒冷更为敏感。

　　不穿秋裤容易得骨关节炎？

　　但事实上，寒冷、受寒和骨关节炎的发病并没有直接关系，在我国东北、华南等4个区域做的调查发现，寒冷地区人们骨关节炎的发生率并不比其他地区高，而穿不穿秋裤和患骨关节炎也没有必然的联系。

　　但如果患了骨关节炎，不注意适当保暖和及时添加衣物，就会导致疼痛发作和病情加重。

　　寒冷为啥让骨关节炎患者感到疼痛？

　　这是由于温度降低，皮肤血管收缩，导致血液循环变差，因此原本会被血液带走的炎症因子会在关节局部聚集，从而产生疼痛。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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