四川省蓬溪县蓬南镇三台村村民何洪，一直坚持人多好办事、“存钱不如存人”的想法，与妻子张杏子先后生育了11个儿女。他的整个家庭也因此陷入极度贫困，一度引发媒体关注和广泛争议。如今，这个家庭又陷入人命官司。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)此前报道：2016年春节期间，何洪酒后与同族叔叔、83岁的守庙人何履海因纠纷打斗，后者经抢救无效死亡。何洪被公安机关以涉嫌故意伤害罪逮捕。

10月25日，该案由遂宁市中级人民法院在蓬溪县法院开庭审理。澎湃新闻从庭审现场获悉，公诉机关对何洪的指控，已由批捕时的“故意伤害罪”变更为“故意杀人罪”。

何洪在法庭上称，对何履海的死亡他也很后悔，但自己的确不是故意的，希望法庭考虑到他家庭的特殊情况，对其从轻发落，让他早日回家照顾孩子。

庭审结束，何洪的妻子带着孩子站在法院门口，久久不愿离去。本文图片均为澎湃新闻记者胥辉图

酒后酿命案，11娃父亲受审

澎湃新闻此前报道，2016年2月16日，何洪携家里9口人在蓬溪县蓬南镇三台村天佛寺赶庙会，庙里和以往一样大摆酒席，免费招待香客。何洪的妻子张杏子常在这时去庙里帮厨，然后让孩子们在这里吃一顿饭。

何履海是负责看守寺庙的独身老人，也是何洪的本家叔叔。

起诉书显示，这天12时许，寺庙开席，何洪和何履海等人坐一桌。到14时许，何洪大约已喝完六两白酒，其他人都已吃完饭陆续离开，但平时只有二两酒量的何洪似乎仍未尽兴，找到守庙人何履海继续要酒喝，遭到何履海拒绝。两人为此发生口角和抓扯。

何洪将何履海推倒，骑在何履海身上乱打一阵才放手。何履海起身，趁何洪不备，从殿内拿出一把菜刀砍向何洪的后脑勺。何洪转身，一把抓住何履海的手，抢过菜刀，将对方再次按倒在地，朝其头部一阵乱砍，直到其他人发现后报警。

警察赶到现场，双方被送往蓬溪县蓬南中心卫生院治疗。何履海经抢救无效死亡，经法医学鉴定，系颅脑损伤死亡。

10月25日，该案在蓬溪县法院开庭审理。何洪在法庭上称，他记得当天喝了酒，再去找何履海要酒时，不仅遭到拒绝，还被羞辱。何履海骂他“丢尽了何家的脸”，并踢了他一脚，两人才殴打到一起。

庭审过程中，许多当地人在法院外围观。

公诉方出示的证据材料显示，在与何履海的打斗中，其三个未成年子女——老五、老六、老八都参与其中，有的拿铁锹打何履海的腰部和头部。何洪说他记不清自己是否拿刀砍了何履海。

澎湃新闻注意到，法庭上，何洪记得自己有11个孩子，但最大的和最小的多少岁记不起来了。法官询问其学历时，他称自己是小学，但公诉方的起诉材料显示，他为高中学历。

何洪说，他与何履海无冤无仇，并不想致他于死地，发生这样的事情，他也很后悔。同时，希望法官体谅他家的具体情况，对其从轻发落，让他早日回家照顾孩子。

何洪的辩护人认为，何洪的三个未成年子女也参与了当时的打斗，但究竟是何洪一人，还是几个人共同致何履海死亡，目前无法确认，而且没有证据证明，何洪对受害人的伤害是有预谋的，该案不应定定性为“故意杀人”，“故意伤害致人死亡”更合适。

家庭继续由政府代管

何洪被法警带上法庭时，不停地向旁听席张望。开庭大约20分钟后，法院门口传来一阵嘈杂声，何洪的妻子张杏子带着6个孩子出现在了法院门口。交涉后，张杏子和已成年的二儿子何君微进入法庭旁听，其余5个未成年的孩子在法院门口，由法院工作人员帮着照看。

何洪家境贫困，图为他的妻子和两个儿子。

据澎湃新闻此前报道，由于大女儿离家出走，何洪被捕之后，18岁的二儿子何君徽成了家里的顶梁柱，每天拿着材料为何洪的事奔走。几个月前，何君微前往成都，与一家为他们提供法律援助的律所签订了代理协议。他说：“那是他第一次出远门。”

相比于张杏子，何君微是家里唯一能正常交流的成年人，但同样让代理律师头疼，“他很执拗，很难听进去别人的意见，说话做事不断重复。”为何洪提供法律援助的律师汤洵说。

何君微法庭旁听后，便在旁听席上一边若无旁人地整理案件资料，一遍遍不断举手要求发言。法官数次终止庭审，重申法庭纪律。

庭审时，何洪的另外五个孩子在法院大门口的大门和墙壁上翻来翻去，引来不少群众的围观，有人指指点点：“那就是生了11个娃那家人。”张杏子和何君微从法庭出来，在法院门前抹着眼泪，久久不愿离开。

何洪所在村、镇干部当天也前来参加旁听，并开来一辆越野车，他们的主要任务是，庭审结束后，负责将几个孩子安全送回学校。

目前兼任这个家庭“监护人”的村干部张蒙(音)告诉澎湃新闻，现在这个家里的生活所需，基本由镇民政部门负责。他们有什么需要，一般就告诉他，他再告知民政部门解决。

在何洪案开庭前一天，张蒙去和张杏子、何君微商议：开庭时没成年的孩子就不要去了，毕竟都还小，在法庭上看到父亲那样，可能会情绪失控，影响庭审秩序，对他们的成长也不好。

但第二天，张杏子还是带着老二之外的另外五个未成年孩子到了法院。她的解释是：“娃儿们想看爸爸了。”