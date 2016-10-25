资料图：试飞中的歼20战机

中国空军新闻发言人申进科大校10月28日在北京发布消息说：空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示，这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。

28日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上，申进科介绍，歼-20飞机是适应未来战场需要，由中国自主研制的新一代隐身战斗机。目前，歼-20飞机研制正在按计划推进，该机将进一步提升我空军综合作战能力，有助于空军更好的肩负起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。

发言人表示，同时在第11届中国航展上进行飞行展示的，还有空军飞行员驾驶的运-20飞机，运-20将首次面向社会公众静态展示。

空军运-20飞机是中国依靠自己力量研制的一种200吨级大型、多用途运输机，可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。运-20飞机列装空军，是中国科技创新的重大标志性成果，是中国航空工业发展的最新成就，标志着空军战略投送能力迈出关键性一步，彰显空军在创新驱动发展中加快推进“战略性军种”建设。

发言人还介绍，多次展翅东海、南海和西太平洋的空军轰-6K飞机，以及空警-500、歼-10B、运-9、直-10K等飞机，将面向社会公众静态展示。空军八一飞行表演队将进行特技飞行表演。

申进科表示，走过67年辉煌历程的人民空军，已经发展成为一支由多兵种、多机种组成的现代化战略性军种，是捍卫国家主权和民族尊严、维护国家空天安全和发展利益的重要力量。在第11届中国航展上，空军将全面展现战略转型新成就，讲述空军故事、传播空军价值、展现空军力量。