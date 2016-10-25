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中国每万人中6人感染艾滋 3成感染者未被发现
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 封面 2016-10-28 15:16
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　　中国疾控中心副主任梁晓峰在28日举行的中国-东盟疾病防控合作论坛上表示，截至2015年底，中国发现现存活的艾滋病感染者共计57.7万人，经测算估计全国人群总感染率0.06%，即每1万人中有6人“染艾”，仍有32.1%感染者未被发现。

　　据国家疾控中心统计，自2007年起，艾滋病成为中国造成死亡人数最高的传染病并延续至今。梁晓峰表示，中国艾滋病疫情总体低流行。截至2015年底，发现现存活的感染者57.7万，死亡18.2万。

　　值得注意的是，目前中国仍有32.1%感染者未被发现。

　　来自国家疾控中心的统计数据显示，十年间，中国艾滋病病毒的传播途径发生了明显变化。2005年，中国艾滋病病毒传播主要经由注射毒品、血液传播、异性传播三种途径。而到了2015年，异性传播、同性传播、注射毒品成为主要传播途径。血液传播已不再是艾滋病病毒传播主要途径，而同性传播占比则从2005年的0.3%升至2015年的27.6%，异性传播占比从11.3%上升为66.5%。

　　“中国积极应对艾滋病流行，采取了扩大检测、扩大治疗等多种措施。”梁晓峰说。

　　数据显示，2008-2015年间中国HIV检测量快速上升。据统计，2015年，全国约有超过1.43亿人接受了HIV检测，占总人口的10%。

　　针对艾滋病的治疗，2016年，国家卫生计生委修订了抗病毒治疗指南，推荐“全员治疗”，即检测发现感染后就开始治疗，不再考虑CD4细胞(艾滋病病毒主要攻击对象)水平。梁晓峰介绍称，目前全国共有2415个县区的4226家医疗机构提供抗病毒治疗服务。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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