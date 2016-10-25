随着国家统计局公布2016年前三季度国民经济运行情况之后，一周以来各省份也陆续公布了前三季度GDP数据。据记者统计，截至目前公布数据的27个省份中，北京、上海GDP增速与全国持平为6.7%，山西GDP增速低于全国水平，剩余24省份GDP增速均高于全国，重庆则以10.7%的增速领跑。西藏、黑龙江、吉林和辽宁4省份目前尚未公布结果。

22个省份GDP增速超过7%

10月19日，国家统计局公布的数据显示，前三季度GDP同比增长6.7%，与上半年持平。值得关注的是，进入三季度以后，工业的用电量、发电量、货运量等多项指标都有明显好转。“前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期。”国家统计局新闻发言人盛来运表示。

据统计，从目前27个省份前三季度GDP增速的排名来看，重庆、贵州、天津、江西等24个省份增幅超过了全国6.7%的水平。其中，重庆和贵州仍以两位数领跑，增速分别为10.7%、10.5%。增速在7.0%以上的省份共有22个。而目前排名最后的省份是山西，前三季度GDP增速为4%。

从总量上看，广东和江苏均进入“5万亿”俱乐部，山东排名第三，经济总量超过四万八千亿。经济总量超过万亿的省份达到19个，目前，只有云南、贵州、甘肃、海南、宁夏、青海、新疆尚未过万亿。

中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春表示，各省增速分化趋势比较明显，分为几类情况：一是中西部产业转移较好的省份，依然以工业化为主体，保持较高的增速，如重庆、四川等地；二是升级转型比较成功，以服务业为主体的地区，目前总体发展也不错，如广东、江苏等，这是升级转型必然产物。

10省份经济表现好于上半年

记者统计发现，在已经公布的27个省份中，有10个省份的前三季度GDP增速好于上半年，分别是河北、山西、安徽、福建、山东、河南、重庆、云南、陕西和宁夏。其中，云南省表现亮眼，涨幅由上半年的6.6%到前三季度的7.6%，涨幅扩大1个百分点。

不过，值得注意的是，也有10个省份前三季度GDP增速较上半年出现回落，分别是天津、江苏、浙江、湖北、广东、广西、海南、甘肃、青海和新疆。而北京、内蒙古、上海、江西、湖南、四川、贵州7省份与上半年持平。

刘元春认为，目前一些省份出现向好的状态，说明稳增长政策取得一定成效，同时，大宗商品价格逆转，比如能源、重化工品产生比较好的价格效应。再加上供给侧改革方面，去产能和去库存取得比较好的效果，特别是钢铁和煤炭行业扭亏为盈，像山西等以能源为主的省份，其经济出现很大的好转。目前，虽然中国经济还是从外需驱动型转向内需驱动型，但对外需的依赖程度还是比较高。

焦点1

前三季度多省份房地产表现火热

除了GDP的增速，房地产也是人们最关心的问题之一。

根据河南省统计局公布的数据，前三季度，河南省商品房销售面积增长36.2%，比上半年加快10.3个百分点。9月末，全省商品房待售面积3503.07万平方米，比6月末减少27.47万平方米。

据浙江当地媒体报道，浙江今年前三季商品房销售面积6192万平方米，增长51.0%，销售额6869亿元，增长59.5%。据相关负责人介绍，前三季度浙江省住宅销售同比价格涨幅创2011年以来的新高。在10月份全省各大城市限购政策的密集出台之后，成交量预计会有明显的下降，各地的房价也会继续出现分化，整体上是应该稳中趋降。

中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春认为，房地产市场调控影响是必然的，对经济、消费、投资的影响会比较大，但各城市因城施策，因此受到的政策冲击不同。同时，也要看到，这些限购政策主要是防止房价过快上涨和过度积累债务风险，促进房地产市场健康发展，目前很多省份在扩大房地产供应，会起到平抑价格的作用。

此外，前三季度，全国居民人均可支配收入17735元，实际增长6.3%，低于GDP增速。从各省份发布数据的情况来看，有多个省份也存在居民收入跑不赢GDP的情况。

比如广西前三季度居民人均可支配收入13549元，实际增长6.9%，略低于其7.0%的GDP增速。广东前三季度GDP增速为7.3%，而居民人均可支配收入实际增长只有6.3%。对于部分省份居民收入增速低于经济增速的情况，刘元春认为，这要求明年的经济政策要在增加居民收入上做文章，而不是在稳投资上过度着力。

焦点2

东三省上半年经济出现回升

目前，东北三省前三季度经济数据尚未公布。昨日，记者分别致电辽宁、吉林和黑龙江三省统计部门相关负责处室了解到，目前数据还处于报批过程中，计划于近几天公布。

在本月18日，国务院总理李克强在振兴东北地区等老工业基地推进会议上表示，今年下半年以来，东北经济部分数据出现企稳的苗头，但仍面临不少问题和困难。他明确表示，推动东北经济脱困向好，实现新一轮振兴，事关全国经济发展和转型升级大局，各方要共同努力，采取更加有效的措施，打赢东北振兴攻坚战。

从上半年经济数据看，东北三省经济也开始出现回暖迹象，一季度GDP增速黑龙江、吉林、辽宁、分别为5.1%、6.2%和-1.3%，二季度回升至5.7%、6.7%和-1.0%。

中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春认为，东三省中辽宁的重化工、一些国企比较密集，面临的冲击比较大。吉林产业较为单一，以汽车和农业为主体，三季度汽车销售表现不错，对吉林经济会带来抬升作用。