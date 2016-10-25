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闺蜜崔顺实干政？韩总统朴槿惠面临上任以来最大危机
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中新网 2016-10-28 15:16
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　　中新网10月28日电综合报道，连日来，朴槿惠亲信崔顺实幕后干政一事在韩国引起轩然大波，另韩国国民深陷绝望之中。虽然朴槿惠在事件曝光后发表《致国民书》道歉，但无法平息质疑声，支持率直线下滑。对于任期还剩一年零四个月的朴槿惠来说，该事件成为其上任以来最大政治危机。

　　“崔顺实门”的曝光

　　韩国JTBC电视台24日报道称，在韩国总统亲信崔顺实委托物业处置的办公室电脑中，发现包括44份总统演讲稿在内的200多份文件。

　　该台指出，文件打开时间在总统演讲前，并怀疑并无一官半职的崔顺实审阅修改演讲稿。因总统府内也仅有极少数幕僚有权审阅，如果外泄属实，这将是一起性质严重的国家纲纪紊乱事件。

　　之后，JTBC电视台又根据崔顺实电脑中的文件披露，2012年12月28日，朴槿惠以候任总统身份与时任总统李明博单独会谈，而崔顺实在两人会谈4小时前，就拿到了有关发言内容的“对话文件”。

　　据悉，文件中涉及国家安保的机密信息。JTBC推测，崔顺实甚至有可能知道朴槿惠和李明博后来的实际对话内容。JTBC电视台称，将对剩余文件进行进一步分析和解读。

　　朴槿惠《致国民书》澄清

　　25日下午，韩国总统朴槿惠发表《致国民书》澄清称，崔顺实曾在其参选总统时就竞选事宜提出个人意见和感受，还曾负责对部分演讲稿、宣传稿的措辞提供咨询。

　　朴槿惠指出，她就任总统后，也曾就部分资料征求过崔顺实的意见，但青瓦台及参谋机制成形后，不再征求其想法。

　　朴槿惠表示，其本意是更周全地处理文件，但不管出于什么理由，这引发了国民的担扰、惊诧和痛心，令她感到愧疚。朴槿惠最后表示，向全体国民深表歉意。

　　崔顺实承认修改演讲稿

　　韩国《世界日报》27日报道，涉嫌干政的韩国总统朴槿惠亲信崔顺实在德国黑森接受《世界日报》采访时表示，在朴槿惠当选总统后一段时间内确实收到了青瓦台资料，并承认在总统选举时期曾修改朴槿惠的讲稿，但否认其余疑点。

　　对朴槿惠日前就其审阅总统演讲稿向全体国民表示歉意，崔顺实说朴槿惠一心为国，很抱歉让朴槿惠引发争议。

　　就是否有修改讲稿，崔顺实说总统选举期间为了帮助朴槿惠表达心声稍作了修改，但当时没多在意，也不知道这是国家机密。

　　有关是否审阅青瓦台报告，崔顺实表，朴槿惠当选总统后曾通过电子邮件收到过相关报告，但对每天收到青瓦台报告册或用平板电脑提前审阅报告的相关报道予以否认，并指出因为自己是普通公民，因此不知道这是国家机密。加上自己既没有平板电脑，也不会使用。

　　时隔9年设立特别检察组

　　对于该事件的不断发酵，韩国检方决定设立特别检察组,调查总统朴槿惠亲信崔顺实“幕后干政”内幕。据悉，特别检查组由数十名成员组成，其中包括15名左右的检察官。

　　报道称，这是韩国检方自2007年对“三星集团秘密资金”进行特别检查后，时隔9年再次设立特别检查组。

　　26日，负责调查总统朴槿惠亲信崔顺实涉腐争议的首尔中央地方检察厅调查组对崔顺实家宅、Mir财团、K体育财团及全国经济人联合会办公室同时进行了搜查和现场取证，扣押了工作文件、电脑硬盘、手机等。

　　检方此举表明已正式启动涉腐丑闻调查。检方计划通过扣押的资料调查青瓦台是否介入Mir财团和K体育财团创立、崔顺实介入两财团创立和运营的传闻是否属实、崔顺实是否挪用两财团公款等。

　　朴槿惠支持率创新低

　　随着“崔顺实门”丑闻的不断升温，韩国总统朴槿惠的支持率直线下滑，就任以来首次降至20%以下，为17.5%。有四成国民认为朴槿惠应该以下台的方式对该事件负责。

　　据舆论调查机构Realmeter表示，朴槿惠的支持阵营正逐渐崩塌，24日晚间起急速扩散的崔顺实相关政治丑闻为支持率下滑的决定性因素。

　　韩国国民对这一事件感到愤怒无比，“下台”、“弹劾”连续几天都是韩国网络热搜关键词，四成(42.3%)民众希望朴槿惠以此方式对该事件负责。

　　另外，有21.5%的受访者要求对青瓦台及内阁进行改组，17.8%希望朴槿惠退党。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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