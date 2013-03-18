洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
全球首家“宿醉吧”开业 体内没酒精禁止入内
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 央广网 2016-10-28 15:50
分享到：

　　全球首家“宿醉吧”开业体内没酒精禁止入内

　　央广网北京10月28日消息据中国之声《全球华语广播网》报道，网罗天下趣事，共享奇闻异趣。

　　【一个只接受酒鬼的地方】

　　近日，全球第一家“宿醉吧”在荷兰首都阿姆斯特丹开业，不提供酒，只服务喝过酒的人，营业时间为周五至周日。在此期间，顾客可以躺在床上看电视，做按摩，吸纯氧，享受舒适的醉后生活。据悉，在进入“宿醉吧”之前，顾客要接受呼吸测醉器的检测。如果顾客体内没有酒精，就会被拒之门外。

　　提出“宿醉吧”这一构想的店主乔普·沃本特表示：“大多数人晚上出去喝完酒之后都会感觉不舒服，这时候他们最需要的就是一张舒适的床垫，一些健康的食物和一点儿乐趣。在这里，我们可以一次性满足宿醉者的所有要求。”

　　【一个磁铁人】

　　波黑5岁的波斯尼亚族小男孩埃尔曼因为拥有磁性“超能力”而走红网络，被称为“磁铁人”。

　　埃尔曼自己说，他是在看电视节目时，发现自己拥有这种神奇的能力的。经过医生检查，埃尔曼除了身体拥有很强的磁性，其他一切正常，非常健康。

　　他的家人将他的“超能力”拍成短片发布到网上，短片中，埃尔曼的胸前粘附着3把汤匙、13枚硬币以及一把餐叉，后背上还有更多铁器，都好像牢牢地粘在他身上一样。无独有偶，身体拥有磁性的并不只有埃尔曼一人。来自土耳其的9岁小男孩穆罕默德·苏布也拥有同样的“超能力”，身体具有磁性。他在生气的时候，身体的磁场会变得更强。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·治安新规：打骚扰电话三次或以上 将被拘留罚款
  • ·新骗局：男子输入美女账号 苹果手机秒变砖头
  • ·宝宝9个月还不会爬？这8种情况警惕运动发育迟缓
    • 中国房企未来该怎么走？
    中国房企未来该怎么走？
    土地“限购令”密集颁发 高价地数量开始减少
        今年以来，和全国楼市一级交易市场一同热闹的，还有各地的土地市场。而在“9·30”调控新政陆续推出后，针对...
  • ·河南出台方案：为商品房去库存开“药方”
  • ·[房产]买房子时选朝向 坐北朝南真的就好吗
  • ·[房产]一楼住宅时要注意什么 这些问题不能忽视
    •  
    		 
    新闻排行
  • 洛阳今冬已确定新增用热小区15个
  • 新街跨洛河大桥预计年底前主体完工
  • 洛阳市公安局交警支队公开招聘100名警...
  • 今日河南9地中雨局部大雨 明天部分地...
  • 洛阳9座桥梁将要“体检” 各有一次夜...
  • 洛阳黄河公路大桥下月起封闭施工 车辆...
  • 女子因嫉妒杀害邻家男童 被执死刑画面...
  • 男子将自动挡轿车送进修理厂 修完变成...
  • 洛阳市引入燃气供热模式
  • 市五中一名初三女生入选U-14女足国家...
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    泰国国丧期全城素服 性...
    张雨绮宣布再结婚 相识...
    英国50岁女子在森林中...
    奶奶打伞照为何火爆朋...
    精彩热帖

    16年王城菊展

    叶子婉秋

    老城雨中夜景

    水中的火光
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    《行尸》第7季回归...

    朱茵片场庆生 容貌...

    贝儿8岁生日派对

    陈道明全黑潮装出街
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605