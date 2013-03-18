全球首家“宿醉吧”开业体内没酒精禁止入内

央广网北京10月28日消息据中国之声《全球华语广播网》报道，网罗天下趣事，共享奇闻异趣。

【一个只接受酒鬼的地方】

近日，全球第一家“宿醉吧”在荷兰首都阿姆斯特丹开业，不提供酒，只服务喝过酒的人，营业时间为周五至周日。在此期间，顾客可以躺在床上看电视，做按摩，吸纯氧，享受舒适的醉后生活。据悉，在进入“宿醉吧”之前，顾客要接受呼吸测醉器的检测。如果顾客体内没有酒精，就会被拒之门外。

提出“宿醉吧”这一构想的店主乔普·沃本特表示：“大多数人晚上出去喝完酒之后都会感觉不舒服，这时候他们最需要的就是一张舒适的床垫，一些健康的食物和一点儿乐趣。在这里，我们可以一次性满足宿醉者的所有要求。”

【一个磁铁人】

波黑5岁的波斯尼亚族小男孩埃尔曼因为拥有磁性“超能力”而走红网络，被称为“磁铁人”。

埃尔曼自己说，他是在看电视节目时，发现自己拥有这种神奇的能力的。经过医生检查，埃尔曼除了身体拥有很强的磁性，其他一切正常，非常健康。

他的家人将他的“超能力”拍成短片发布到网上，短片中，埃尔曼的胸前粘附着3把汤匙、13枚硬币以及一把餐叉，后背上还有更多铁器，都好像牢牢地粘在他身上一样。无独有偶，身体拥有磁性的并不只有埃尔曼一人。来自土耳其的9岁小男孩穆罕默德·苏布也拥有同样的“超能力”，身体具有磁性。他在生气的时候，身体的磁场会变得更强。