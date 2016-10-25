近日，一则关于“江西宁都县委书记当众‘发飙’不留情面训斥多名局长”的视频在网上热传，数万网友在看过视频后，纷纷为该书记点赞。原来，该县县委书记王四华在调研时，对一些领导干部的慵懒作风提出严厉批评，并表示要狠狠地整治干部作风问题。

在这段2分46秒的视频中，王四华手持话筒怒斥当地的多名局长：“有人觉得县委县政府不重视我，不重视你，你当得了这个局长吗？你当了这个局长，你干了什么事？要扪心自问。”

“站没站相，坐没坐相，讲话没讲话的形象，讲话讲不出来，讲不出来说明你调研不深刻，对情况不了解。”王四华提出要狠狠地整治干部作风：“宁都已经干了这么多年，干到现在，已经有变化，但如何深刻变化，关键在干部，关键在我们的一把手。”

该视频在网上被传播后，引起广泛关注，网友纷纷发表评论。

“王书记在宁执政这些年，我们百姓感触良好……在王书记的指引、带领下，从县城到乡镇都发生了翻天覆地的变化。”网友“XDQ6566”表示。

“还记得去年宁都洪灾时王书记深入一线一起抗灾的画面，感动了所有宁都人。为王书记点100个赞，宁都这些年来的发展变化实属不易，政府要有壮士断腕的勇气整治干部作风，对不作为、吃拿卡要、吹牛拍马的要坚决清除。”网友“云淡风清”说。

“身为宁都人，身在外地也要为王书记点个赞，王书记是好样的，宁都有了这样的书记，发展必将蒸蒸日上。”网友“路过的蜻蜓”表示。