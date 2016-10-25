新京报讯(记者马婧)10月27日，韩国三星电子公布2016财年第三财季报告。财报显示，三星电子第三季度整体营业利润在一年前近7.4万亿韩元的基础上下降了30%至5.2万亿韩元，净利润同比下降16.8%至4.54万亿韩元(约合40亿美元)，收入则下降7.5%至47.82万亿韩元。

最引人关注的是，在Galaxy Note7智能手机因“爆炸门”事件停产后，三星的移动部门运营利润比一年前下降96%至1000亿韩元。这意味着，移动部门运营利润绝对值同比下滑2.4万亿韩元，约合142亿元人民币。

移动部门季度利润创6年新低

三星方面表示，因高端Galaxy Note7智能手机的灾难性事件，导致移动部门季度利润创下自六年前首次推出Galaxy系列手机产品线以来的最低纪录。

三星在7月上旬对外公布的今年第二季度财报数据显示，报告期内公司实现营业利润8.1万亿韩元，这意味着因Galaxy Note7影响，营业利润绝对值环比下滑了2.9万亿韩元，约合171亿元人民币。

综合同比和环比数据，这或意味着Galaxy Note7爆炸及召回事件所造成的目前损失或达百亿人民币。

不过损失还未结束，10月14日，三星电子发布新的财报示警：受Galaxy Note7爆炸事故，将给第四季度与明年第一季度，造成超过30亿美元的业绩下滑。

这款Note7产品于今年8月19日上市销售，一度被业内认为是近年来最好的旗舰级产品，但接连发生的数十起过热爆炸的报道迫使该公司于9月2日宣布在全球召回250万部设备(当时估计直接损失10亿美元)，最终在10月11日彻底停产停售。

目前中国、美国、日本、新加坡、澳大利亚等国家的航空管理部门和多家航空公司禁止乘客在飞机上使用这款手机。

三星电子占集团营收约70%

三星集团是韩国最大的企业集团，包括85个下属公司及若干其他法人机构，业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。截至2016年6月，三星集团旗下在韩国境内共设有59个子公司，其中有15个公司已经上市，三星电子更是占据了全韩上市公司市值的榜首。

三星电子是三星集团的旗舰企业，其2012年聘用23.6万名员工，销售额为1878亿美元，占集团销售额的70%，净利润为206亿美元。

根据2015年《财富500强》排行榜，三星集团旗下有三家公司上榜，据此公开数据计算，三星电子营收占三家上榜企业营收总和的超70%。

今年曾被视为关键年份，Note7曾被寄予厚望

三星电子业绩此前已经下滑。三星电子财报数据显示，2015年第四季度，移动部门的业务利润同比下滑30%。

而2016年被普遍视为三星保持市场份额的关键一年。Note7也曾被寄予厚望。

据报道，三星曾预估Note7上市的前5个月，即到今年年底为止，应该能实现1100万部的销量。

三星Note7爆炸事件后，公司及时启动应对措施。

不过三星也表示，预计在2016年的最后三个月和明年的前三个月，还将因为Galaxy Note7承受损失。

除了经济损失，三星手机品牌形象或也受到影响。通信世界网总编辑刘启诚认为，三星在此次事件中受到的品牌伤害完全不是用金钱可以衡量的，消费者以后都会对三星的产品存在质疑，进而影响三星产品的市场表现，这是三星这么多年最大的一个坎儿。