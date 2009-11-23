洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
民航安检新规：携贵重物品乘客可要求非公开安检
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-10-28 09:36
分享到：

　　新京报讯(记者郭超)携带贵重物品、残疾旅客等可要求在非公开场合进行安检；对通过安检机没有报警的旅客，安检员也可以抽查手检。据新京报记者了解到，新版《民用航空安全检查规则》(以下简称“新规”)对民航的人、车、物安全检查做了明确规定，新规已于今年8月31日经过交通运输部部务会议通过，自2017年1月1日起施行。

　　取消安检员身高、五官等要求

　　现行的《中国民用航空安全检查规则》(以下简称“旧规”)自1999年6月1日起施行，至今已沿用了17年。该规则对我国民航安全有序发展起到了积极作用，但随着近几年民航安检的新变化，需要进一步地修订完善。

　　记者发现，新规中对安检员的准入条件适当放宽，取消了旧规中对安检员的身高以及“五官端正”等要求，只要求安检员须取得相关的岗位技能资格证书。

　　此外，对安检员这一特殊工种，新规也在福利待遇方面给予提升。新规明确，X射线安检仪操作检查员一次性工作时间不超过30分钟，再次操作之间的间隔不能少于30分钟。旧规中对此要求是连续工作不得超过40分钟，每天累计不得超过6小时。

　　残疾旅客可要求非公开安检

　　新规还详细规定了适用安检的情形以及适用重复安检、人工安检的情况。

　　新规要求，旅客应当依次通过人身安检设备接受人身检查。对通过人身安检设备检查报警的旅客，民航安全检查员应当对其采取重复通过人身安检设备或手工人身检查的方法进行复查，排除疑点后方可放行。对通过人身安检设备检查不报警的旅客则可随机抽查。

　　同时，对要求在非公开场所进行安检的旅客，新规明确，如携带贵重物品、植入心脏起搏器的旅客和残疾旅客等，民航安检机构可以对其实施非公开检查，一般由两名以上与旅客同性别的安检员实施。

　　殴打辱骂安检员将移交公安

　　新规还详细列出了安检过程中，安检机构应当向公安机关报告的14种情形。

　　记者注意到，旅客有“对民航安检工作现场及民航安检工作进行拍照、摄像，经民航安检机构警示拒不改正的”、“故意散播虚假非法干扰信息的”、“在行李物品中隐匿携带民航禁止运输、限制运输物品的”等行为将移交公安机关处理是新规中新增的内容。

　　值得注意的是，新规还明确，旅客逃避安全检查或者殴打辱骂民航安检员或者其他妨碍民航安检工作正常开展，扰乱民航安检工作现场秩序的行为，也将移交公安机关处理。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·二胎脐血入“库”签约量增五成 揭秘采血全过程
  • ·医生写诗赞病人热传：你若不愿离去，我又怎敢放弃
  • ·孩子这样表现是性早熟 不可不防的性早熟食物
    • 停建公租房扩大公积金覆盖范围
    停建公租房扩大公积金覆盖范围
    河南：农民进城镇固定租房就可落户
         为深入推进新型城镇化建设，农业大省河南日前出台文件鼓励农民举家进城镇落户，农民进城镇有合法固定住所...
  • ·银行房贷越来越紧 首套房利率严守八五折底线
  • ·[房产]购房指南：不同的人应选不同的楼层
  • ·[房产]购房知识：购买学区房之十大注意事项！
    •  
    		 
    新闻排行
  • 郑登洛城铁选址意见书公示 洛阳市境内...
  • 西环路涧西段高新段贯通
  • 九都路东延工程：下设我市首条“高规...
  • 二广高速龙门站提升改造工程启动
  • 洛阳一小区6辆轿车被喷漆 可惜偏偏没...
  • 李亚、刘宛康率市党政代表团赴武汉学...
  • 洛阳今冬已确定新增用热小区15个
  • 洛阳成为第二批国家公共文化服务体系...
  • 洛浦公园体育健身步道及健身园新建、...
  • 洛阳举办浆面条大赛
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    泰国国丧期全城素服 性...
    张雨绮宣布再结婚 相识...
    惊奇！西班牙牧羊人街...
    杨幂穿“蓝瘦”长靴现...
    精彩热帖

    16年王城菊展

    叶子婉秋

    洛浦拍人像

    水中的火光
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    《行尸》第7季回归...

    朱茵片场庆生 容貌...

    贝儿8岁生日派对

    陈道明全黑潮装出街
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605