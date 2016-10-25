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中纪委：去年7月来曝光1884起侵害群众利益问题
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-10-28 09:50
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　　京华时报讯(记者沙雪良)从去年7月至今，中央纪委监察部网站“每月通报”栏目共曝光侵害群众利益的不正之风和腐败问题1884起，其中近六成涉及民生资金管理使用；处理2603人，近五成被开除党籍，对基层不正之风形成持续震慑。

　　点名道姓通报曝光2603人

　　中央纪委网站昨天发布消息，自2015年7月始，16次“每月通报”共曝光侵害群众利益的不正之风和腐败问题1884起，点名道姓通报曝光2603人，其中有1227人受到开除党籍处分，占总人数47.1%。各级纪检监察机关始终保持遏制腐败的高压态势，释放越往后执纪越严的强烈信号。

　　在被曝光的2603人中，县处级及以上人员77人，占3%；乡科级及以下2526人，占97%。村党支部书记、村委会主任809人，占总人数31.1%；基层站所站长、所长126人，占总人数4.8%。

　　大部分基层违纪人员职级虽低，但多属重点岗位和关键部门工作人员，掌握着钱、财、物，管资金、管项目、管审批，具有一定权力。近年来，各级纪检监察机关紧盯基层单位关键人员，加强监督执纪问责，不断压缩其腐败空间。

　　近六成问题涉民生资金

　　16次“每月通报”的1884起问题中，涉及民生资金被冒领、截留、克扣、挪用等问题共1076起，占57.1%。

　　基层腐败问题点多面广，在涉及民生资金管理使用的问题中有3类问题较突出：涉及种粮补贴等惠农补贴资金问题330起、涉及征地拆迁补偿资金问题176起、涉及危房改造补助资金问题102起，分别占民生资金管理使用问题的30.7%、16.4%、9.5%。

　　惠农补贴、危房改造、征地拆迁领域都是资金密集型领域，往往容易成为不正之风和腐败问题高发地。各级纪检监察机关聚焦重点领域动真碰硬，坚决防止扶贫等民生资金卡在“最后一公里”。

　　36%涉虚报套取骗取资金

　　在被通报的1884起问题中，679起涉及虚报套取、骗取各类资金，占总数36%。

　　经过驰而不息正风肃纪，明目张胆的基层腐败有所收敛，但“虚报套取、骗取”隐蔽性强、手段翻新，“造假方式”主要有以下几种：无中生有、以假乱真；张冠李戴、欺上瞒下；以少充多、虚列虚增。违纪手段从最普通的虚报面积与人数、假借他人名义，到编造假合同假证明，利用假照片等，手段五花八门。

　　38.9%涉及金额不超5万元

　　被曝光的1884起问题中，涉及金额在5万元及以下的有732起，占38.9%。

　　一些发生在基层的腐败问题虽涉及金额不大，但啃食群众获得感，给群众带来“切肤之痛”，其恶劣影响不容小觑。各级纪检监察机关对侵害群众利益的各种“微腐败”抓早抓小，严惩不贷，让基层群众感受到全面从严治党的力度和成效。

　　吃拿卡要名目不断翻新

　　在被曝光的1884起问题中，涉及巧立名目索要、收取好处费及各种费用等问题187起，占9.9%，吃拿卡要名目更“巧”花样更“新”，例如违规收取女子出嫁管理费、扶贫羊管理费、母婴保健保偿费、改厕好处费，向学生收取学籍卡费、计划外教辅材料费、早晚自习看护费……对此，各级纪检监察机关在强化监督执纪问责的同时，对违纪问题定期曝光，并畅通监督举报渠道，加强群众监督和舆论监督。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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