资料图。中新社发泱波摄

中新网北京10月28日电(吕春荣)今日起，黑龙江2017年高招报名工作正式开始。近期，全国多个省份相继公布了2017年高考报名时间，其中，北京、辽宁等省份集中在11月份。值得一提的是，针对随迁子女的高考报名门槛，各地也明确了相关标准。

近年来，随着“异地高考”政策的全面推开，“高考移民”也开始有了一些新动向，诸如出现了伪造学籍、空挂学籍等问题。那么，如何为符合条件的随迁子女异地高考亮绿灯，如何进一步防范、打击“高考移民”，一直是舆论关注的焦点。

此前，2014年发布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》就明确，进一步落实和完善进城务工人员随迁子女就学和升学考试的政策措施。

今年3月，教育部、公安部联合下发了《关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》，出台多项措施和要求，对新形势下打击投机性的“高考移民”做了明确部署。

多地要求父母合法职业、稳定住所

虽然各地随迁子女高考报名的门槛各有不同，不过，中新网(微信公众号：cns2012)记者梳理发现，北京、辽宁等多个省份均针对学生学籍以及父母合法职业、稳定住所(租赁)做出规定。

诸如，黑龙江规定，非本省户籍的进城务工人员随迁子女参加高考报名，须具有本省高中学籍且高级中学阶段在本省连续实际就读3年以上，父母在本省有合法职业和合法稳定住所(含租赁)。

辽宁也规定：在我省高中阶段有三年学籍，并有完整学习经历(须具有我省高中阶段学校初始注册学籍)。父母在我省具有合法稳定职业和合法稳定住所(含租赁)。

资料图：图为福州火车站外的外来务工人员。张斌摄

北京：进城务工人员随迁子女只能参加高等职业学校招生考试

相较其他省份，北京的规定更为严格。根据《北京市2017年普通高等学校招生报名工作通知》，进城务工人员随迁子女只能参加高等职业学校招生考试。

日前发布的《2017年进城务工人员随迁子女在京参加高等职业学校招生考试实施办法》规定，进城务工人员随迁子女符合5项条件可以申请在京参加高等职业学校招生考试。5项条件分别为：

——进城务工人员持有在有效期内的北京市暂住证(或有效居住登记卡、居住证)或工作居住证。

——进城务工人员在京有合法稳定住所。

——进城务工人员在京有合法稳定职业已满6年。

——进城务工人员在京连续缴纳社会保险中的基本养老保险或基本医疗保险已满6年(2011年9月至2016年8月是连续，不含补缴)。

——随迁子女具有本市学籍且已在京连续就读高中阶段教育3年学习年限。

安徽：须提供家长社保缴纳等证明

据媒体报道，和往年不同的是，今年安徽进城务工人员随迁子女报名条件堪称“史上最严”，除了“具有我省高中阶段3年完整学籍”，考生还须提供家长稳定就业、稳定住所和社保(查询办理)缴纳等情况证明。

西部省份多措并举新疆建“高考移民”终身追查制度

西部省份的“高考移民”问题向来广受关注，对此，近年来，西部诸省份多措并举，旨在遏制这一问题。

近期，宁夏便调整了高考报名条件：本地户籍不在区内就读，户籍年限由原来的6年调整为12年。

此外，据媒体报道，作为“高考移民”主要流入省区之一的新疆，今年将由自治区党委、纪检监察、教育、公安等部门联合成立“高考移民”问题专项整治工作领导小组，择机出台《自治区高考移民问题专项整治工作实施方案》，并建立“高考移民”终身追查制度。(完)