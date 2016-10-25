在这里，创客、小微企业、大中型企业共同发展，各有各的精彩；在这里，能为你的创意找到钱，缺钱时能有多种融资渠道；在这里，有共享实验室，可以免费享用公共技术服务平台；在这里，“大部制”快速高效的行政管理，让政府为企业当好“管家”……今日上午，由济南市网络文化办公室、济南报业集团主办，舜网承办的2016全国网络媒体济南行采风团走进济南高新区，感受高新再次创业谋划新跨越为这座城市经济和社会发展带来的变化。

“两城两谷”谋划产业新格局

记者一行来到位于齐鲁软件园的高新规划展厅，极具太空感的设计让展厅充满现代气息又略带神秘，部分企业的信息、展品也被一一陈列出来，他们与高新区并肩成长，承载了高新的记忆也昭示着高新的明天。

站在高新区的布局沙盘前，听着讲解员的解说，可以想象，伴随年初出台的高新“十三五规划”，高新区正在以迅猛跨越之势迈向新的里程。根据规划，高新区将依托五大片区，加快构建以“智能装备城、生命科学城、齐鲁智慧谷、齐鲁创新谷”为核心的“两城两谷”产业格局。目前，高新区形成了中心区、高新东区、综合保税区、创新谷片区、高新北区五大片区的发展格局，发展面积近200平方公里。

最强“人才新政20条”引凤筑巢

随后，记者一行来到山东山大华天软件有限公司，这是目前国内资金规模最大、产品线最完整的产品创新数字化领域专业提供商，并建立了院士工作站。

作为最早入驻高新齐鲁软件园区的企业之一，华天软件和软件园一同成长起来。据统计，截至2015年底，园区已拥有像华天软件这样的国家级优质企业已有1750家，从业人员达10万人，Microsoft、IBM、Intel、沃尔沃、NEC、日立等世界500强企业在这里设立分支机构及开放实验室；中国最大的服务器研发基地、最大的中间件研发基地、中国最大的商用加解密研究基地等都诞生、成长在这里。

斥资10亿元用于人才引进、培育、使用和激励扶持；龙头企业老总最高可拿年收入贡献45%奖励；女性高管可享受托育专项补贴……前不久,济南高新区制定出台了史上最强“人才新政20条”，这是其史上力度最大、政策最优、模式最新的高端人才培育和引进工程,其扶持力度也走在了全国前列。

截至2015年底，高新区共吸引海外留学人员2000余人，引进国家“千人计划”33人，获评享受国务院特殊津贴专家12人，省“泰山学者”和“泰山产业领军人才”75人，人才贡献率持续攀升。围绕高新区重点产业引进人才，实现了招商和招人的齐头并进，党工委班子分头组团或参团赴海内外招才引智8次，引进高端人才项目近30个，有力促进了招商引资和招才引智深度融合，实现了“梧桐树与金凤凰”的同步引进。

共享平台支持搭建“造梦”舞台

走进山东艾克韦生物技术有限公司，记者们发现这里更像是一座实验室，公共实验室摆放着一台台昂贵的大型实验设备。“每个月都会有十几家公司来公共实验室做科研项目，这个月的实验设备已经约满了。”艾克韦总经理刘喆介绍到，2015年6月，艾克韦和济南高新技术创业服务中心共建了济南药谷基因检测公共服务平台，具有基因检测公共服务平台和创新创业引导服务(创客基因)两大功能模块。在此基础上组建的“创客基因众创空间”可为基因工程类创新创业的企业提供高端的技术平台支撑服务和科技创业的引导、孵化及发展管理的综合服务，目前已引进和创新创业团队及合作的项目有12项。

据了解，高新创服中心打造了创客空间、国际孵化空间、金融服务空间和公共技术平台服务空间四大空间,用互联网的理念和模式改造传统孵化器,建设覆盖物理空间、资本支持、技术平台等全产业链的孵化体系,为创客提供更多“造梦”舞台。

不用自己花巨资买设备就可以做试验、做检测、试生产，高新区的公共技术服务平台受到企业和创客们的欢迎。截至目前，高新区共投入十几亿元，建成软件与信息服务、集成电路设计、千万亿次超级计算机、物联网嵌入式系统研发等八大技术支撑平台，为数以万计的科技企业提供免费服务。

济南高新区作为国务院批准设立的首批国家级高新区、山东半岛国家自主创新示范区的重要组成部分，是济南市经济发展的主战场、创新发展的核心区。如今，“25岁”的济南高新区又一次点燃激情与梦想，谋划布局主动作为，深化改革直击靶心，以赢得新常态下推动经济社会领先发展的先发优势，踏上了再次创业的新征程。（记者 白银龙）