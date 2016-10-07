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身份证有国徽的才是正面 并非所有有效期都20年
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-10-27 15:31
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　　最近南京秦淮警方在处理警情时发现，很多市民在身份证使用中存在不少问题：有制假用假的，有借用他人证件的，还有因为身份信息保管不善被冒用的。关于身份证，大家应该知道这些“冷知识”。通讯员秦公轩丁筱蒙扬子晚报记者裴睿

　　买身份证提公积金，进了派出所

　　10月18日，南京市公安局秦淮分局朝天宫派出所接到银行报警，工作中截获一张假身份证。银行柜员向民警反映，她帮客户张某办理公积金提取业务时，发现他提供的身份证不仅不是本人的，机器也无法识别。柜员立即报警，同时找借口把张某留在了会议室。

　　在派出所里，张某交代了事实。原来，他是为了套现公积金，花800元在网上买了张身份证，但不知道是假证。卖家忽悠张某，让他准备好提公积金的材料，拿着买来的身份证到银行，说是来帮老婆办理，就能顺利蒙混过关。

　　警方提醒：张某虽然不知道是假证，但是其购证行为也已违法。根据《中华人民共和国身份证法》第十七条规定：购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，公安机关将对其处以200元以上1000元以下罚款，或者处10日以下拘留。

　　身份证丢失后可以异地补领

　　证丢一周才补，名下多出笔车贷

　　10月11日，南京市公安局秦淮分局光华路派出所接市民报警，报警人称自己身份信息被盗用办了车贷。

　　据吴先生讲述，事发前他到4S店看中一辆车，准备分期付款购买。他准备好所有手续，在车行办理贷款时，负责人告诉吴先生，经查他名下已有一笔车贷，不能重复办理。

　　经警方反复询问，吴先生想起了一件事。9月底他掉过一次钱包，身份证也一起丢了。当时吴先生没有报警挂失，过了一周后才抽时间回宿迁老家补办新证。警方判断，有人捡到吴先生身份证后，趁着他没来得及补办的空当，迅速办理了车贷。

　　警方提醒：目前江苏省已启动了天津、河北、辽宁、吉林、上海、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、重庆、四川、陕西、北京、山西、黑龙江、广东、海南、湖北、云南、甘肃、宁夏、青海25省市户籍人员居民身份证异地受理工作，在南京市合法稳定就业、就学、居住的上述地区户籍人员，持我市公安机关签发、签注的居住证(或办理居住信息登记)，可以向我市公安机关申请办理居民身份证有效期满换领、损坏换领、丢失补领。

　　不是所有证有效期都是20年

　　办不成银行卡，才知身份证过期

　　原来，26岁的小夏准备再办一张新的储蓄卡用来存款。她带上证件到了银行，工作人员却告知，小夏的身份证已经过期，无法为其受理银行业务。小夏十分不解，身份证是16岁那年办的，照理说有效期为20年，也就是到她36岁的时候才会失效。小夏只好带着疑问来到公安机关重新换证。

　　女孩向户籍警反映，之前用这张证买车票、办理其它业务都没出过差错。怎么这才过了26周岁的生日。第二天就收到这样棘手的“生日礼物”。其实，小夏并不是第一个遇到这种的问题人。

　　警方提醒：“不是所有人的身份证有效期都是20年。”户籍警向记者表示，不同年龄段的市民，领取到的身份证有效期是不同的。未满16周岁的公民，自愿申请领取居民身份证的，发给有效期5年的居民身份证；16周岁至25周岁的，发给有效期为10年的居民身份证；26周岁至45周岁的，发给有效期20年的居民身份证；46周岁以上，则发放长期有效的居民身份证。

　　扣押他人身份证小心被罚款

　　债主扣你身份证？不交出就罚

　　10月17日，南京市公安局秦淮分局月牙湖派出所接到报警，市民小赵的身份证被人扣住了。

　　小赵向民警反映，他最近急需用钱，银行贷款办得太慢，于是就找到民间放贷的张某。张某借给小赵5000元周转，并让他把身份证放在张某这做抵押。小赵觉得几天就能还款，就答应了张某。

　　事发当天，小赵需要身份证坐动车，就找到张某。张某拒不归还身份证，两人越吵越凶，还差点动手。无奈之下小赵只好报警。张某很不服气地扬言，拿身份证抵押，是之前就协商好的，就算警察来了也没用。

　　警方提醒：民警责令张某交出小赵的身份证，并告知他，非法扣押他人居民身份证者，将由公安机关给予警告，并处以200元以下罚款。张某接受了教育，将身份证还给小赵并道歉。警方同时提醒，若用人单位扣押劳动者身份证和其他证件，也将施以每人500元以上2000元以下的罚款。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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