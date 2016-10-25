警方缴获的假冒卫生巾

警方缴获的假冒卫生巾

警方缴获的假冒卫生巾

警方缴获的假冒卫生巾

女性朋友注意了，市场上的一些“护舒宝”、“ABC”、“七度空间”、“苏菲”、“洁伶”等知名品牌卫生巾，有可能是假的。靠着简易的工序，低价的投入，却能获得高额的利润，发现了这个赚快钱的方法，把居民房当作生产车间，在没有任何手续、没有消毒设施的情况下，生产出大量假冒伪劣卫生巾销往湖南、湖北、黑龙江、广东、新疆、河南等全国各地。

近日南昌市公安局经侦支队与南昌县公安局侦破一起假冒注册商标案，刑事拘留犯罪嫌疑人2名，查获假冒的“护舒宝”、“ABC”、“七度空间”、“苏菲”、“洁伶”等品牌卫生巾30400余件（共计一千余万片），涉案总价值4000余万元。彻底铲断了一条自2013年7月开始，大肆生产销售假冒知名品牌卫生巾制假售假链条。

酒吧老板破产后转行做“假卫生巾”

日前，南昌市场上出现了部分假冒的护舒宝、ABC、七度空间、苏菲、洁伶等品牌卫生巾，警方经过侦查发现，这些假冒卫生巾的制售点就在南昌。今年9月，警方将藏匿在红谷滩凤凰花园的主要犯罪嫌疑人万某全缉捕归案。

记者获悉，该案的幕后首脑万某全，原本是从事酒吧生意，后由于经营不善，酒吧倒闭。2013年，通过朋友介绍在一个偶然的机会下，其结识了做妇幼护理商品的包装及原材料供应商赖某、郑某以及其他销售商。

自认为加工、包装、生产卫生巾工序简单，觉得有利可图、看到“商机”的万某全，打算钻空子生产假冒卫生巾。

狡猾嫌疑人 雇“亲戚好友”组团犯罪

自知踩踏法律红线的他，反侦察意识极高且不易相信他人，于是万某全便找到了自己的堂兄万某平，高价租用其位于南昌县东新乡沙田自然村的民房作为隐蔽生产、包装窝点，并雇佣其负责窝点的包装、装箱等工作。其堂兄加入后，又在南昌县银三角染织厂找到两家民房作为仓库，并雇佣其堂姐夫杨某根负责货运。

此外，为了掩人耳目，万某全在南昌某高档写字楼租用了2间房作为办公室，雇佣自己信得过的好友李某，做财务主管，而李某的丈夫家中是做印刷生意，有门路可进购原材料，至此一个分工明确、组织严密的犯罪团伙形成。

“该团伙的首脑万某全，全程躲在幕后指挥，而财务在写字楼上班，负责取款、转账等工作，表面上看起来是一家正规的公司企业。实则由其堂兄万某平组织工人在偏僻农房进行隐蔽包装、加工、生产，生产车间窗户全部拉上窗帘，工人都是当地请来的村民，货物生产到一定量就会有货车运到银三角染织厂的仓库。”办案民警告诉记者。

反侦察意识极强 配专职司机换2趟车运货“掩人耳目”

民警介绍：“仓库离生产窝点有十几公里远，配有专门的货车以及司机，平日里大门紧闭，只有货车通过的时候才会短暂开门。每当发货时，从仓库货物装车后，在运往物流站的路上，会换一辆货车来接货，车门对车门货物转移后，再由新的货车运送到物流站进行发货。”

记者获悉，该生产窝点极为简陋，卫生条件极差，原材料以及生产的产品质量低劣，严重危害人民群众身体健康，极易引发严重的妇科疾病，存在极大的安全隐患，也极大冲击了知名企业正常的利益，严重干扰了市场的公平公正。

“暴利”成本只要2-3元 销售渠道遍布全国各地

据嫌疑人交代，假冒知名品牌的卫生巾只卖给实体店或乡镇小卖部，制假的成本一般1包要2-3元左右，对下级经销商的批发价是一包4-5元，而外面的零售价格则是9-10元。

此外，该假冒伪劣卫生巾的下级经销商十分“庞大”，遍布全国各地，经过调查其销售记录有湖南长沙、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、贵州贵阳、西川成都、重庆、新疆乌鲁木齐、山西太原、河南郑州、河北石家庄、福建泉州、广东江门、广西桂林、安徽合肥等地市。

而南昌地区目前没有发现大量的假冒卫生巾，在本地发现的“假货”不排除是从外地的批发商，转卖之下卖给了南昌的一些零售商。

目前，犯罪嫌疑人已被逮捕，案件正在进一步侦查。

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视觉：首先是看外包装，正面区别不大，只是真货的印刷颜色更浅一点，假货是正面看得很清楚，有黑色线条，侧面成有点反光的浅银色。真货的防伪标志正面很浅，看不清，要侧面才清楚显现。外包装表面平滑，没有凹凸感，不应有漏气、破损。

嗅觉：购买卫生棉时一定要买没有味道的，因为有味道的卫生巾不但会引起女性妇科疾病，更可以帮助掩盖漂白剂的味道。撕开卫生巾检查里面是否是优质棉浆时，也可以顺便仔细闻一闻是否有其他化学药剂的味道。

触觉：买回家后，拆开包装放在手上仔细摸，好的卫生棉要薄厚均匀，表面清洁，颜色正常(不太白也不太黑)，而且用手捏时能感觉到很蓬松，又轻又软。如果是黑心棉的话，手感会比较硬，而且不均匀。

质地：用一杯水来实验卫生巾的吸收量，这种做法目的是鉴别各类品牌卫生巾渗透性的好坏。选择接近血液浓度，并有一定温度的液体或者是温水十几毫升，直接倒在卫生巾上，如果很快被吸收了就证明是好的卫生巾，吸收效果非常差的话那就是用垃圾、塑料袋制作的黑心卫生巾。