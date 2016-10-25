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全球男女薪酬何时平等？预计还要170年才能实现
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 澎湃新闻 2016-10-27 14:58
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　　世界经济论坛25日发布的《全球性别差距报告》显示，过去一年来，男女在薪酬和就业状况方面的差距非但没有缩小，反而急剧扩大；按照目前速度，预计还要170年才能实现男女平等。

　　收入差距拉大

　　总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛25日发布2016年度《全球性别差距报告》，从健康、教育、经济和政治四个领域，对100多个国家和地区的女性地位进行分析和量化。

　　令人吃惊的是，就薪酬、就业率而言，男女性别差距正在急剧加大。在去年发布的报告中，世界经济论坛曾预测，还要118年才能在经济领域实现男女平等；然而在今年报告中，这一预测被修正为170年，即到2186年才有望实现该目标。

　　报告说，促进男女工资平等和就业平等的努力出现了“明显的减速”，男女性别差距“扩大至2008年以来的最大值”。

　　在过去一年间，一名全职女性的平均年薪为10778美元，而一名全职男性的平均年薪为19873美元。这意味着，尽管全球女性比男性工作时间更长，但平均薪酬仅占男性的大约五成。就业率方面，女性就业率约为男性的三分之二。

　　世界经济论坛执行委员会成员萨阿迪娅·扎希迪表示：“这些预测反映当前状况，从而呼吁人们采取行动。”

　　“确保全球半数人才能够健康发展、发挥所长，对全球经济增长、竞争力、今后发展都具有深远的影响，”世界经济论坛说。

　　卢旺达排名靠前

　　报告显示，从整体排名看，冰岛连续8年蝉联榜首，芬兰与挪威分别列第二和第三位，瑞典第四。

　　引人瞩目的是，卢旺达排名升至第五。从就业率看，该国女性就业率高于男性；从薪酬看，女性薪酬与男性薪酬的比例为88%，是全球男女薪酬平等状况最佳的国家。此外，卢旺达议会中的女议员比例达到64%，居世界首位。

　　美国整体排名为第45名，而在政治领域的性别差距排名为第73名。整体排名较为靠后的国家包括也门、叙利亚、沙特阿拉伯和伊朗。

　　从评比的四个领域看，教育领域的性别差距非常小，预计今后10年便可实现男女平等；而要在政治领域实现男女平等，按照目前发展速度，预计需要82年。

　　按照该报告的说法，政治领域的男女不平等现象正在“缓慢但稳步地”改善。

　　“就政治领域而言，女性参与公共生活对消除社会各层面的性别差距都具有积极影响，”世界经济论坛表示，“此外，一系列证据表明，女性参政与女性投身经济生活之间存在着某种关联。”

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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