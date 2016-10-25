全国大风降温预报图(10月27日08时-29日08时)

中新网10月27日电据中央气象台网站消息，昨天江苏上海等地部分地区出现强降雨，冷空气将给我国大部地区带来大风降温和雨雪天气，西北地区中东部、西南地区东部、内蒙古中西部、华北西部、江淮西部、江南大部等地将先后有6～8℃降温。

昨天白天到夜间，江苏中南部和上海的部分地区及安徽东部、湖北西北部、重庆北部等局地出现暴雨，江苏南部局地大暴雨(100～122毫米)。受冷空气影响，新疆北部、青海东南部局地出现1～4毫米的降雪或雨夹雪，新疆拜城降水量12.2毫米；新疆西北部出现4～8℃的降温。

冷空气将影响我国大部地区。27日至28日，长江中下游及其以北大部地区将有4～6级偏北风；西北地区中东部、西南地区东部、内蒙古中西部、华北西部、江淮西部、江南大部等地将先后有6～8℃降温，甘肃中部、宁夏、贵州、湖南等地的部分地区降温可达10～12℃。

中东部地区有降水。27至29日，中东部大部地区有小到中雨天气，沿淮及长江中下游的部分地区有大雨，局地有暴雨。另外，青海中东部、甘肃、宁夏、内蒙古中西部、吉林东部等地的部分地区将有雨转雨夹雪或雪、局地大雪。

未来三天具体预报如下：

27日08时至28日08时，青海东南部、甘肃中部、宁夏中部、吉林东南部等地部分地区有中雪或雨夹雪，局地大雪；黄淮南部、江淮北部及湖北西南部、湖南西北部、重庆东部、贵州东北部等地部分地区有大雨，局地有暴雨(50～60毫米)。黄海中部和南部将有7～8级、阵风9～10级的大风。

28日08时至29日08时，黑龙江东南部、吉林东部、青海东部、甘肃南部、西藏东部和川西高原等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪；云南东北部、四川东部和南部、重庆中北部、陕西东南部、湖北西部和东北部、安徽中部等地有大雨，局地有暴雨(50～55毫米)。黄海大部、东海西部、台湾海峡将有7～8级、阵风9级的北到东北风。

29日08时至30日08时，云南西部、海南岛东部和台湾北部等地部分地区有大雨，局地暴雨(50～80毫米)。东海西南部、台湾海峡、南海东北部有7～8级、阵风9级的东北风。

预计未来10天，影响我国的冷空气活动频繁且势力较强，中东部大部地区气温呈下降趋势，北方地区平均气温比常年同期偏低1～2℃；主要冷空气过程出现在27日至28日、30日至31日和11月1日至4日。

江淮西部、四川盆地东北部、重庆北部等地的部分地区累积降雨量有100～160毫米，降雨量比常年同期偏多5成至1倍。

北方地区需防范大风、降温和雨雪天气对交通运输、设施农业、畜牧业及城市运行等的不利影响；黄淮、江淮和江汉等地需继续防范持续阴雨天气对农业等的影响；渤海、黄海、东海等海域需防范大风天气。