应外交部长王毅邀请，法国外交和国际发展部长让-马克·艾罗将于10月29日至11月1日对中国进行正式访问。

此访是艾罗外长今年初就任以来第二次访华，中法双方对此访都高度重视。中国国家领导人将会见艾罗外长，王毅外长将同艾罗外长举行会谈。根据目前安排，除北京外，艾罗外长还将访问成都和上海，并出席在成都举办的第五届中法地方政府合作高层论坛开幕式。

问：韩国媒体今天报道，中方要求旅行社将赴韩旅游人数减少20%。你能否证实？

答：我不了解你所说的情况。但我想你也知道，就一般原则而言，中国政府从来都是鼓励中国同其他国家开展更多人文交流。当然，任何两个国家之间的人文交流都需要相应的民意基础。

问：布隆迪和南非最近相继决定退出《国际刑事法院(ICC)罗马规约》后，冈比亚也于25日宣布退出。有报道称，ICC一味片面针对非洲政治人物、尤其是国家领导人，不利于结束冲突、实现持久和平，已沦为西方国家干涉非洲国家内政的工具。中方对此有何评论？

答：我们也注意到有关报道。我们尊重有关国家退出《国际刑事法院罗马规约》的决定，也理解很多国家长期以来对国际刑事法院的关切。

就中方而言，我们支持国际社会惩治严重国际罪行、促进世界和平与司法正义的努力。同时我们也一贯主张，国际刑事法院应当严格遵循补充管辖原则，切实尊重国家主权及豁免等国际法原则，依法依规审慎行使职权。这样才能以客观、公正的表现赢得国际社会的广泛信任和尊重。

问：你刚才介绍了艾罗外长来访情况。中法之间高层交往很密切，这是不是反映着中法关系的热度？

答：中法关系当前保持着持续健康稳定发展，两国高层互访频繁，政治互信不断加深。双方在核能、航空等传统领域的务实合作稳步推进。同时，在可持续发展、金融等新兴领域合作也取得新的突破。两国之间的人文交流更加密切，民意基础也更加巩固。作为联合国安理会常任理事国，双方在重大国际和地区问题上也都保持着良好的沟通协调。特别是大家可能也知道，在应对气候变化、加强和改善全球经济治理等方面，中法两国也都携手作出了很多努力，为国际社会作出了表率。我们相信艾罗外长此访，将推动中法全面战略伙伴关系迈上新的台阶。

问：第一个问题，今天菲律宾总统杜特尔特在日本表示，他相信南海问题必须通过《联合国海洋法公约》解决。请问中方如何看待杜特尔特的表态？第二个问题，中国和菲律宾上周已经同意就南海问题继续开展对话，是不是可以认为中菲已经同意搁置南海仲裁案仲裁结果？

答：杜特尔特总统访华期间，在中菲两国领导人会谈、会见的消息中、在中菲达成的联合声明中，对双方共同关心的很多问题、包括你提到的南海问题，都已经作了清晰的表述。中菲联合声明全文已经公开发表，相信你可以从中找到答案。

杜特尔特总统在访问日本期间的有关表态，与他在中国期间的表态总体是相符的，也就是，中菲双方都认为应当聚焦合作，搁置争议。在南海问题上，一时解决不了的问题，可以暂时搁置，双方应该聚焦合作与发展。杜特尔特总统在日本也提到，他希望与中方通过双边协商来妥善解决两国之间的分歧。

问：法国外长访华期间，除就双边关系交换意见外，双方是否会讨论叙利亚问题。中方是否会提出解决叙利亚问题的新倡议？

答：我们高度关注近期叙利亚局势。作为安理会常任理事国，中方为推动叙利亚问题的政治解决发挥着积极作用。你可能也注意到，中国政府叙利亚问题特使解晓岩大使正在访问欧洲，同有关国家就叙利亚问题进行接触。叙利亚危机发生以来，中方提出过很多主张。所有这些都是中方作出的积极努力。

我刚才介绍了，艾罗外长访华期间，双方将就共同关心的国际和地区问题交换意见。两位外长如果谈到叙利亚问题，我一点都不会奇怪。

问：美国国家情报总监克拉珀周二表示，迫使朝鲜放弃核武的努力注定失败，朝鲜不会这么做。中方对此有何评论？

答：我们已经多次表明在半岛核问题上的立场。我不知道克拉珀总监这么说的依据是什么。我想说，事实情况是，六方会谈进程曾经让朝鲜作出了放弃一切核计划的决定，不仅是核武计划、而是一切核计划，这是朝对国际社会的公开承诺。也正是六方会谈曾经让朝鲜实实在在地采取了弃核行动。而恰恰是在六方会谈中断的时候，朝鲜走向了拥核，并一次又一次进行了核试验。所以，从这样的事实，中方得出的结论是：我们仍然认为只有对话，才能真正使半岛核问题走向解决。中方的基本立场，我想你非常清楚，我们坚持半岛无核化目标，坚定维护半岛的和平与稳定。我们希望并相信，只有通过对话才能真正解决半岛核问题。

问：据韩国媒体报道，2012年韩朝进行过三次非公开军事接触，韩军方人士也对此予了以证实。中方对此有何评论？

答：我也注意到了这个报道。几天前，我在这儿说过，我们鼓励半岛局势相关各方开展接触、磋商和对话。事实已经证明，半岛局势缓和的时候，半岛核问题纳入解决轨道的时候，恰恰就是在有关各方保持对话、能够协商落实共识的时候。所以我愿重申，我们鼓励半岛局势相关各方开展接触、磋商和对话，不管是什么形式。我们也希望有关各方能够相向而行，为推进半岛无核化进程，维护半岛的和平稳定共同作出有效的努力。

问：上周，中方拘留了18名皇冠度假酒店集团的员工，其中3人是澳大利亚人。据澳大利亚媒体报道，中方日前加大力度打击在华的外国赌场经营者。最近是否有其他外国人被捕？如果有，是哪个国家的？

答：我没有进一步的信息。中国警方依法处理有关案件。关于你提到的已经被拘留的澳大利亚公民的情况，我们已经说过，中方履行自己义务及时向澳大利亚驻华使领馆进行了通报。

问：据报道，刘振民副部长访朝期间，与朝方讨论了在中朝边界新修建桥梁的问题，请介绍有关情况。

答：昨天我已经介绍过，刘振民副部长此次率团赴朝鲜，是作为中朝边界联合委员会中方首席代表，与朝鲜外务省副相朴明国共同主持中朝边界联合委员会第三次会议。双方就边境地区跨境基础设施建设、边境地区合作和口岸开放等涉边事务交换意见。

同时，可能你也知道，在今年8月底9月初，受“狮子山”台风影响，图们江流域出现持续强降雨天气引发严重洪灾。中朝部分边境地区朝方一侧有数万栋房屋被毁，大量灾民无家可归，急需从中方一侧采购并运送大量救灾及灾后重建物资。中朝间临近灾民的口岸桥梁也在洪灾中严重损毁，载重车辆难以通行。应朝方请求，并本着国际公认的人道主义原则，中方考虑在中朝边境图们江上架设临时浮桥，以便救灾及灾后重建等物资通行。这是人道主义救援行动，是中国作为朝鲜邻国和负责任大国应尽的人道主义义务。

会后，陆慷就有记者问及中方对已故乌拉圭前总统巴特列评价表示，巴特列前总统是深受乌拉圭人民尊敬的杰出领导人。他也是中国人民的好朋友，为促进中乌友好事业发展作出了积极贡献。中方对巴特列前总统的逝世表示深切哀悼，向乌拉圭人民和巴特列前总统的亲属表示诚挚慰问。我们愿同乌方一道努力，推动中乌战略伙伴关系不断向前发展。