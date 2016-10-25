制图/张继

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晨报见习记者姜欣愉

养老金入市的消息传了那么久，这次终于要尘埃落定了。在近日的人社部新闻发布会上，新闻发言人李忠表示，养老金投资运营工作将在年内正式启动，据各大机构估算，首批入市资金起码在千亿元以上。

养老金入市在即，也算是投资者心中一大靴子落地，毕竟这代表着老百姓的“保命钱”，在急切等待这部分增量资金入市的同时，另一方面当然也希望这“保命钱”能在高风险的股市里安全并保值。

那么这千亿级别的养老金入市后到底会投资哪些标的呢？或许同样有着“安全第一”之称的社保基金可以给予一些投资思路。虽然养老金入市对A股的刺激并不会有立竿见影之效，但这样一颗“定心丸”还是告诉我们，市场环境已经稳定。

养老金千呼万唤始出来

在10月25日举行的人力资源和社会保障部2016年第三季度新闻发布会上，新闻发言人李忠透露了基本养老保险基金运作的进展情况——养老金终于要入市了。

李忠在会上表示，国务院在去年8月23日发布《基本养老保险基金投资管理办法》之后，相关部门已对此成立了工作小组来深入贯彻落实。下一步将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同，并优选出第一批养老基金管理机构，正式启动其投资运营工作。

其实关于养老金入市的消息已传了许久。早在2012年年中，广东就率先有1000亿元城镇职工基本养老保险获准入市，属于国内首次，不少机构将此看做养老金入市的迹象；2015年8月国务院正式出台《基本养老保险基金投资管理办法》，给了投资者一个养老金入市的准信；如今在此基础上，养老金入市的进程也有了雏形。

对于千呼万唤始出来的养老金，在这一时点宣布入市，起码说明当前的市场环境是稳定的。至于这一消息的利好刺激有多大，或许还得理性看待。一方面，作为“安全第一”的养老金和其它短线投资资金有很大不同，养老金入市是阶段性的、长期的，因此对股市的利好也是缓慢而循序渐进的；另一方面，投资者对养老金入市的预期已很久，这一消息瞬时对股市的刺激力度会有多大？从沪深两大指数连日横盘的情况就能看出了。

首批入市规模或达4000亿

有了主角和时间，投资者接着最关心的即是数量，也就是年内首批将入市的养老金到底有多少？对于这一问题，各路机构也是众说纷纭。

首先，有些条件是已知的。比如人社部的数据显示，截至2015年年底，我国基本养老保险基金资产规模为39937亿；而养老金投资管理办法又规定，投资股票、股票基金、混合基金和股票型养老金产品的比例合计规模不得超过其总资产净值的30%。

由此，华泰证券测算出养老金入市规模上限在11981.1亿元，再加上其预估全国所有省平均委托管理比例大约在35.6%，因此测算出养老金初次入市规模在4000亿元左右。

而长江策略测算的养老金初次入市规模仅在2400亿元。其分析师陈果在报告中表示，人社部曾在新闻发布会中提到，全国可纳入投资运营的养老金共计在20000亿元左右，参考之前企业年金基金和社保基金的投资比例来看，预计首次养老金入市比例约为12%，也就是2400亿元。

尽管算法各有不同，但养老金能带来的增量资金在千亿级以上已成不争的事实。

社保基金偏爱医药生物板块

养老金入市会投资哪些股票标的呢？虽然目前第一批养老金管理机构的归属还未定，但作为投资者，我们可以参考同样有着“安全第一”之称的社保基金的投资思路。同属我国养老体系的两大资金体，“安全第一”是它们共同的首要考虑因素。

稍微有些不同的是，社保基金(全称社会保障基金)的资金来源主要是中央财政拨款等，只有在养老体系出现缺口时才可用来支付养老差额；而这次所说的基本养老保险基金则属于社会保险基金，其资金主要来源于单位和个人缴纳的社保费用，用于支付解决养老问题。

在基本理清了社保基金和养老金的同异之后，来看看社保基金在三季度的投资路线是如何。数据统计显示，截至10月26日两市共有260家上市公司三季度的前十大流通股股东中出现社保基金的身影。与此前投资方向大致相同，稳健的社保基金依然最偏爱防御型的医药生物板块，共有31只个股获得社保基金持仓，紧随其后的是化工和电子板块。

另外，社保基金在今年三季度新进或增持了不少个股。就目前其持股占总流通股的增加比例来看，依然能反映出社保基金偏爱医药生物的现象，在增持比例最高的前20大个股中，有8只都属于医药生物板块，其中一心堂在三季度获两大社保基金席位支持，持股数占总流通股比例增加9.35%。