习近平总书记在中国共产党成立95周年大会上讲话时指出，我们党作为一个有8800多万名党员、440多万个党组织的党，作为一个在有着13亿多人口的大国长期执政的党，党的建设关系重大、牵动全局。十八大以来，各级党组织紧紧围绕“党的建设”这个主题，着力提高执政能力和领导水平，不断完善制度措施，有力推动了党建工作的开展。

开展学党章党规，学系列讲话，做合格党员的学习教育，是中央党的建设工作的重中之重。

从今年7月开始，德州市按照山东省委和组织部要求，对全市2万个基层党组织的党建工作进行了专项考核，重点就是要解决基层党组织党建薄弱、党员管理涣散、党内政治生活不严肃等问题。

国家行政学院政治学教研部主任 刘峰：

共产党是一个政党，是一个组织，你不严肃了，你首先就没有权威了，大家就不一条心了，就凝聚不起来，就散了。

大力推动基层党组织建设是十八大以来中央组织部对农村基层党建作出的部署。全国轮训村（社区）党组织书记60多万人次，选派17.6万名机关干部到村担任第一书记，持续整顿软弱涣散村（社区）党组织6.5万个，组织1009万名在职党员到社区报到、为群众服务。

另外，为了深化党的制度建设改革，十八大以来，党中央还专门出台了《中国共产党党组工作条例（试行）》、《中国共产党地方委员会工作条例》、《干部教育培训工作条例》、《事业单位领导人员管理暂行规定》等13项党的制度建设改革文件。并且在实行的过程中，各地区各部门结合实际，还相继推出了一批改革措施，重视破解难题，制定实施《推进领导干部能上能下若干规定（试行）》，着力解决干部能上不能下问题。

江西省委组织部副部长 赵力平：

在干部选拔任用中，我们严格落实“凡提必核”要求，坚持做到未经核查的，不提交会议研究。对查核结果与个人报告内容不一致的，根据情节轻重予以处理，坚决把不符合要求的干部挡在门外。在今年的地方各级领导班子换届中，还坚持把个人有关事项报告核查工作贯穿于“两代表一委员”资格审查全过程，对不符合规定的，一律取消资格。

另外针对基层换届选举，2015年，中央组织部在全国开展了市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核，目前已有1.8万名书记述职、9.3万名党员群众代表参加，推动了党建工作责任落实。

中国共产党拥有440多万个党组织，这些党组织的状况如何、党员的状况如何，直接决定党有无战斗力，有无执行力。每一个党员如果都能发挥应有的作用，成为合格的党员，党的战斗力一定会大大加强。

加强党的建设，就是要强调党员干部坚定的理想信念。十八大以来，党中央对症下药，严肃党内政治生活。抓牢党的思想建设，开展了“党的群众路线教育实践”活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，引导党员特别是领导干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，增强党的意识、党员意识、宗旨意识，坚守真理、坚守正道、坚守原则、坚守规矩，做到以信念、人格、实干立身。