济南市市中区依据济南中心城区而得名，是省会的政治、经济、金融中心。作为省会城市，济南是全省发展水平和形象的集中代表，是辐射带动区域发展的核心和龙头。而作为省会的中心城区，市中区发展有着得天独厚的区位优势。

金融是市中区的传统优势产业，百余年来，作为山东省会中心的市中区，金融从一颗小小的种子，渐渐成长为参天大树。为了更好地发展辖区金融业，市中区提出，要按照“一核、四区、一轴五线”的发展布局，形成以金融产业为龙头，以现代商贸、信息通讯、文化休闲、商务服务为产业支撑，以金融商务、商埠文化、创意休闲为特色，以产城融合为导向的发展格局。一核是指绿地普利中心、万达广场核心区，四区指老商埠区、英雄山片区、八一立交桥片区、祥泰广场新金融中心片区;五线指经二路、经四路、经七路、经十路、经十一路，一轴是大纬二路—英雄山路沿线的轴。

10月26日，由济南市网络文化办公室、济南报业集团主办，舜网承办的“揽一城泉水探四个中心”2016全国网络媒体济南行新闻采风活动走进济南市市中区，走进集聚金融商务的中心城区；走进荟萃济南风情的老商埠区；走进潜力无限的创新产业园。

济南第一高楼绿地普利中心：用地标刷新城市高度打造泉城新名片

济南绿地中心位于共青团路、顺河高架路及百年普利街三角聚拢之地，该区域作为中国第一代“特区”，从1904年开埠起就成为济南金融业的发祥地、集聚地，这里是济南的百年中心，更是承载城市梦想的热土，是政府全力打造的中央金融商务区核心。绿地普利中心所处位置是集济南市政治中心、金融中心、商务中心于一体的核心片区，是真正意义上的CBD中心区域。以东是济南最繁华、最成熟的商业金街泉城路，目前济南最高端的消费场所恒隆、银座、贵和都集中在此；以西是济南传统的大观园商圈，以及金龙大厦、晶都国际、商会大厦、万达广场等成熟的写字楼群都是非常成熟的商务楼。闻名全国的大明湖、趵突泉、五龙潭等也在此500米落围之内。

济南老商埠：打造济南真正历史文化特色商街实现新时代的“复兴与超越”

济南老商埠项目位于济南商埠风貌带核心区，北起经一路，南至经四路，东邻纬二路，西至小纬六路，总占地671亩，规划地上总建筑面积为105万方。老商埠项目以“复兴与超越”为开发理念，结合商埠区域厚重的历史文化积淀，通过建筑风貌修复、故事景观打造、旅游文创跨界等产品的导入，复兴百年前商埠区的历史风貌和繁荣景象，并与当下时尚生活相结合，融合文化、旅游、商业，将城市记忆、文化片段、生活场景、商业空间有机融合，打造兼具文化传承、旅游观光、商业功能的百年商埠风情商街。通过将餐饮、零售、文创等业态跨界整合，将品牌导入升级迎合市场需求，丰富商街购物消费的趣味性，提升老商埠的时尚品位，打造最具时尚气息的历史文化商街。