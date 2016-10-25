洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
全国网媒济南市中行 “一核四区一轴五线”看崛起新方向
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 洛阳网 2016-10-26 22:06
分享到：

　　济南市市中区依据济南中心城区而得名，是省会的政治、经济、金融中心。作为省会城市，济南是全省发展水平和形象的集中代表，是辐射带动区域发展的核心和龙头。而作为省会的中心城区，市中区发展有着得天独厚的区位优势。

　　金融是市中区的传统优势产业，百余年来，作为山东省会中心的市中区，金融从一颗小小的种子，渐渐成长为参天大树。为了更好地发展辖区金融业，市中区提出，要按照“一核、四区、一轴五线”的发展布局，形成以金融产业为龙头，以现代商贸、信息通讯、文化休闲、商务服务为产业支撑，以金融商务、商埠文化、创意休闲为特色，以产城融合为导向的发展格局。一核是指绿地普利中心、万达广场核心区，四区指老商埠区、英雄山片区、八一立交桥片区、祥泰广场新金融中心片区;五线指经二路、经四路、经七路、经十路、经十一路，一轴是大纬二路—英雄山路沿线的轴。

　　10月26日，由济南市网络文化办公室、济南报业集团主办，舜网承办的“揽一城泉水探四个中心”2016全国网络媒体济南行新闻采风活动走进济南市市中区，走进集聚金融商务的中心城区；走进荟萃济南风情的老商埠区；走进潜力无限的创新产业园。

　　济南第一高楼绿地普利中心：用地标刷新城市高度打造泉城新名片

　　济南绿地中心位于共青团路、顺河高架路及百年普利街三角聚拢之地，该区域作为中国第一代“特区”，从1904年开埠起就成为济南金融业的发祥地、集聚地，这里是济南的百年中心，更是承载城市梦想的热土，是政府全力打造的中央金融商务区核心。绿地普利中心所处位置是集济南市政治中心、金融中心、商务中心于一体的核心片区，是真正意义上的CBD中心区域。以东是济南最繁华、最成熟的商业金街泉城路，目前济南最高端的消费场所恒隆、银座、贵和都集中在此；以西是济南传统的大观园商圈，以及金龙大厦、晶都国际、商会大厦、万达广场等成熟的写字楼群都是非常成熟的商务楼。闻名全国的大明湖、趵突泉、五龙潭等也在此500米落围之内。

　　济南老商埠：打造济南真正历史文化特色商街实现新时代的“复兴与超越”

　　济南老商埠项目位于济南商埠风貌带核心区，北起经一路，南至经四路，东邻纬二路，西至小纬六路，总占地671亩，规划地上总建筑面积为105万方。老商埠项目以“复兴与超越”为开发理念，结合商埠区域厚重的历史文化积淀，通过建筑风貌修复、故事景观打造、旅游文创跨界等产品的导入，复兴百年前商埠区的历史风貌和繁荣景象，并与当下时尚生活相结合，融合文化、旅游、商业，将城市记忆、文化片段、生活场景、商业空间有机融合，打造兼具文化传承、旅游观光、商业功能的百年商埠风情商街。通过将餐饮、零售、文创等业态跨界整合，将品牌导入升级迎合市场需求，丰富商街购物消费的趣味性，提升老商埠的时尚品位，打造最具时尚气息的历史文化商街。

[1]  [2]  下一页  尾页
返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·B超检查出错孕妇差点打掉胎儿 原因竟是憋尿不足
  • ·养老金发放基本落实 9地提高最低工资标准
  • ·网售食品宣称可以抗氧化 唯品会被指涉嫌虚假宣传
    • 警惕楼市配资暗度陈仓
    警惕楼市配资暗度陈仓
    10月楼市已现拐点 二线房价仍有下降空间
        国家统计局10月21日的数据显示，15个一线和部分热点二线城市新建商品住宅房价增速降低，走势趋稳。多数城市1...
  • ·22个城市出台调控政策 高价地块“退烧”
  • ·[房产]二手房买卖纠纷多 购房者需谨防!
  • ·[房产]“卖房人不迁户口”纠纷困局如何解？
    •  
    		 
    新闻排行
  • 洛阳南环路施工近半 全线六处立交抢先看
  • 河南10个特大镇有望升为副县级市 有没...
  • 洛阳同乐园橡胶坝坝袋更新工程今日开工
  • 今年11月1日至明年1月31日 洛阳市水泥...
  • 洛阳新区体育中心周边道路改造一期工...
  • 总书记关注洛阳机器人
  • 洛阳市首条智能环湖健身步道建成
  • 9车相撞！北京北苑家园门口发生严重车祸
  • 今明两天洛阳雨势变大 气温下降
  • “东方红”运输型拖拉机首出国门
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    泰国国丧期全城素服 性...
    杨幂穿“蓝瘦”长靴现...
    一沙一世界 沙画坛城亮...
    惊奇！西班牙牧羊人街...
    精彩热帖

    西山随拍

    魅力隋唐

    黄金叶

    王城菊展
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    朱茵片场庆生 容貌...

    《权力的游戏》曝...

    星女郎变大眼女神

    张馨予写真撞脸范冰冰
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605