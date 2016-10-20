济南，是一座有着悠久历史文化的古城。百年前，济南自开商埠，创近代中国内陆城市对外开放之先河，就此写下了一片繁荣与辉煌。那鳞次栉比的商铺、纵横交错的道路，无不在记录着济南这座百年商埠古城的峥嵘岁月。

2012年11月15日，由香港融汇集团投资的济南老商埠项目一期工程正式开工建设。历时两年多的精心研究，代表着济南开埠文化的融汇老商埠项目建成后未来将成为具有“老商埠”人文历史特色的城市核心商业街区、城市综合体，成为泉城新坐标、城市新名片。

10月26日，由济南市网络文化办公室、济南报业集团主办，舜网承办的“揽一城泉水 探四个中心”2016全国网络媒体济南行新闻采风活动来到融汇老商埠一期现场参观采访仿古建筑，体验老商埠风情。

建筑风貌复原 保留原有街巷肌理和格局

据了解，济南老商埠项目位于济南商埠风貌带核心区，北起经一路，南至经四路，东邻纬二路，西至小纬六路，总占地671亩，规划地上总建筑面积为105万方。根据对济南老商埠设计规划的了解，该项目运作之初，就从保护地域文化的角度出发，以更新城市和复兴城市为着力点，前期联合城市规划主管部门、清华设计院、当地民俗专家等进行了深入详实的研究，并形成了以商埠会馆休闲经济院落为主题的规划设计方案。项目采取“应保尽保、风貌延续、活力复兴、文化传承”的设计策略，尊重济南风貌保护区的真实性与延续性，保留原有街巷肌理和格局，植入老商埠文化属性，传承历史文化，实现整体保护与全面提升。

“复兴与超越”的开发理念 历史风貌与时尚生活相结合

老商埠项目以“复兴与超越”为开发理念，结合商埠区域厚重的历史文化积淀，通过建筑风貌修复、故事景观打造、旅游文创跨界等产品的导入，复兴百年前商埠区的历史风貌和繁荣景象，并与当下时尚生活相结合，融合文化、旅游、商业，将城市记忆、文化片段、生活场景、商业空间有机融合，打造兼具文化传承、旅游观光、商业功能的百年商埠风情商街。通过将餐饮、零售、文创等业态跨界整合，将品牌导入升级迎合市场需求，丰富商街购物消费的趣味性，提升老商埠的时尚品位，打造最具时尚气息的历史文化商街。

以“文化植入”为依托 打造济南真正的历史文化特色商街

老商埠项目位于济南商埠风貌区“三经四纬、一园六坊”核心区，该区域承载着济南开埠以后百年来厚重的历史文化。文化是老商埠项目的灵魂和血脉，是项目承载的情怀所在，文化植入是老商埠项目的核心策略，将把老商埠打造为济南市未来唯一一条真正的历史文化特色商街，成为济南人的自豪，外地旅游客群来济南之后的必到之地。并通过引入部分文创产品，丰富项目的文化内涵，使在这里逛街成为一种文化创意之旅，打造泉城最有文化创意韵味的商街。(记者 白银龙)