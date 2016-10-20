说起济南，过去大家对济南的印象或许只有大明湖、趵突泉、千佛山这样的景观标志，但并没有以建筑物为主的地标性建筑，2015年高达303米的绿地普利中心在济南拔地而起,成为济南中心城区的制高点、俯瞰整个济南市的最佳场所。

10月26日，由济南市网络文化办公室、济南日报报业集团主办，舜网承办的“揽一城泉水探四个中心”2016全国网络媒体济南行活动来到济南市第一高楼绿地普利中心60层普利中心顶层，俯瞰市中全景。

50秒到达300米顶层俯瞰市中全景

据了解，济南绿地中心是由绿地集团在济南打1造的最具标志性的超高层城市综合体项目。项目总占地面积3.33万平米，总建筑面积约20万平方米，绿化率30%，其中地上建筑面积约14.65万平米，地下建筑面积约5.1万平米。其中，商业面积约3.8万平米，办公约11万平米。整个项目是由一栋300米的超高层建筑和七栋裙楼组成。主楼办公地上为60层，商业共由七个裙房组成，地下停车位850个。站在绿地普利中心主楼的的电梯轿厢，从一层到300米高的顶层，只需50秒。高度、速度是大家对绿地普利中心最直观的感受。

地处金融商务中心区核心区域 四通八达交通便捷

济南绿地中心位于共青团路、顺河高架路及百年普利街三角聚拢之地，该区域作为中国第一代“特区”，从1904年开埠起就成为济南金融业的发祥地、集聚地，这里是济南的百年中心，更是承载城市梦想的热土，是政府全力打造的中央金融商务区核心。其西侧的顺河高架是济南城中最重要的南北交通主干线，沿途向北连接北园高架、北外环、绕城高速，由此可实现10分钟到达火车站、40分钟到达济南国际机场等重要的对外交通枢纽。周边公交线路多达40多条，方便各位置客流的导入，也方便进驻企业员工的上班下行。北侧的百年老街-普利街，现已拓宽为双向四车道，目前已正式通车使用。南侧的共青团路也有近期拓宽为双向六车道的道路拓宽计划。

周边人文景观环绕商业氛围浓厚

绿地普利中心所处位置是集济南市政治中心、金融中心、商务中心于一体的核心片区，是真正意义上的CBD中心区域。以东是济南最繁华、最成熟的商业金街泉城路，目前济南最高端的消费场所恒隆、银座、贵和都集中在此；以西是济南传统的大观园商圈，以及金龙大厦、晶都国际、商会大厦、万达广场等成熟的写字楼群都是非常成熟的商务楼。闻名全国的大明湖、趵突泉、五龙潭等也在此500米落围之内。(记者 白银龙)