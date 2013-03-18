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习近平一月：9月，统筹“两个大局”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-10-26 15:43
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　　【学习进行时】G20杭州峰会，是9月份最重要的国际会议，习近平也因此格外繁忙，仅外事活动就有36场；国内事务上，主持重要会议、到地方考察、视察军队……同样马不停蹄。着眼国际国内两个大局，习近平的每次活动、每次讲话都体现出高远的国际视野和坚定的实干精神。新华网《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出“习近平一月”系列之《习近平一月：9月，统筹“两个大局”》，为您梳理回顾习近平9月份的重要活动。

　　十八大以来，习近平多次强调要“统筹国内国际两个大局”，“不断夯实走和平发展道路的物质基础和社会基础”，让中国“以更加积极主动的姿态走向世界”。纵览习近平九月份的活动和讲话，对“两个大局”的把握，贯穿始终。

　　9月3日，国家主席习近平在杭州出席2016年二十国集团工商峰会开幕式，并发表题为《中国发展新起点全球增长新蓝图》的主旨演讲。新华社记者 马占成 摄

　　为全球治理贡献“中国药方”

　　“我们汇聚杭州，承载着各国人民的厚望和期待。我们为了共同的使命而来，要构建创新、活力、联动、包容的世界经济，引领新一轮强劲增长。我们为了更紧密的伙伴关系而来，要秉持共赢理念，不断增进理解，扩大共识，凝聚合力。我们为了人类命运共同体的愿景而来，要引领世界前进步伐，带动全球发展潮流，为实现人类共同繁荣和进步作出更大贡献。”9月4日，在G20杭州峰会的欢迎宴会上，习近平如是说。

　　一言以蔽之，为发展、繁荣而来。如何实现这一目标？习近平给出了明确答案：共赢。

　　仅在B20杭州峰会习近平所作的主旨演讲中，“共赢”一词就出现了十次之多，“共同构建合作共赢的新型国际关系”这一倡言，在当今世界经济复苏乏力、国际规则“碎片化”的当下，直指病灶、振聋发聩。

　　如何实现共赢？习近平在B20杭州峰会主旨演讲中开出了“中国药方”：“建设创新型世界经济，开辟增长源泉”、“建设开放型世界经济，拓展发展空间”、“建设联动型世界经济，凝聚互动合力”、“建设包容型世界经济，夯实共赢基础”。“四味药”综合施策、兼治表里。

　　在中国的大力推动下，G20杭州峰会最终达成了以“放眼长远”“综合施策”“扩大开放”“包容发展”为原则的“杭州共识”。

　　对于“共赢”，中国不但积极谋与划，更是践而行的“早行人”。三年来，“丝绸之路经济带一系列重点项目和经济走廊建设已经取得重要进展，21世纪海上丝绸之路建设正在同步推进”。

　　9月2日，国家主席习近平在杭州同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。新华社记者 丁林 摄

　　杭州峰会期间，习近平密集的外事活动中，“一带一路”成为重要的关键词。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出支持“丝绸之路经济带”建设同“光明之路”新经济政策对接，俄罗斯、澳大利亚、意大利、土耳其、新加坡、老挝、沙特等各国政要纷纷表示出合作的强烈愿望。

　　“一带一路”为何能成为吸引各方的强力磁石？因为它“同沿线各国分享中国发展机遇，共同繁荣”。

　　从谋略到推动，从倡导到践行，习近平以宏大的格局，为国际大局的光明前景而殚精竭虑，中国为“建设各国共享的百花园”而扬鞭奋进。“让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来”，习近平在杭州峰会上提出的这个目标，正在努力实现的路上。

　　从重教到治军处处凸显“实”字

　　唯有实干，方能兴邦，方能实现中华民族伟大复兴的中国梦，也才能实现“天下大同”的共赢梦。

　　中国梦的实现，不会一蹴而就，需要久久为功。对此，习近平有清醒的认识。纵览他九月份的讲话和指示，无不是立足当下着眼未来，处处强调实干，彰显了“功成不必在我”的眼光和胸襟。

　　9月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京市八一学校，看望慰问师生，向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。这是习近平离开学校时与教师和学生依依惜别。新华社记者 姚大伟 摄

　　9月9日，习近平考察北京市八一学校，强调教育的重要性：“教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来”；要实现中国梦，就“必须更加重视教育，努力培养出更多更好能够满足党、国家、人民、时代需要的人才”。因此，他强调“要坚持把教育放在优先发展的战略位置”，强调必须把处于“基础性、先导性地位”的基础教育越办越好。

　　坚持富国和强军的统一，是习近平一以贯之的理念。

　　纪念刘华清同志诞辰100周年座谈会上，习近平重申，“要坚持推进政治建军、改革强军、依法治军，深化和拓展军事斗争准备，为实现中国梦提供坚强力量保证”。

　　如何建设强大的现代化军队？其重要举措就是改革创新。

　　9月13日，中央军委联勤保障部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心授予军旗并致训词。这是习近平向武汉联勤保障基地司令员李士生、政治委员殷志红授军旗。新华社记者 李刚 摄

　　中央军委联勤保障部队于9月13日成立。这支部队的组建，是“党中央和中央军委着眼于全面深化国防和军队改革作出的重大决策”。在训词中，习近平明确要求其要“锐意改革创新”，“不断为强军兴军作出新的更大贡献”。

　　火箭军是我国战略威慑的核心力量。习近平在视察火箭军机关时，明确提出“在提升战略遏制能力上实现新突破”“在提高备战实战化水平上实现新突破”“在加强战略运用上实现新突破”的三方面具体要求。

　　为实现这些“新突破”，习近平强调传承在荆棘和鲜血中凝聚而成的革命精神。

　　9月23日，习近平参观纪念中国工农红军长征胜利80周年主题展览。他要求要“铭记红军丰功伟绩，弘扬伟大长征精神，深入进行爱国主义教育和革命传统教育”。

　　理念落到实处，工作抓在实处。习近平的9月，异常忙碌。（新华网记者 赵银平）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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