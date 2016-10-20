中共中央、国务院近日印发《“健康中国2030”规划纲要》。规划纲要提出，到2030年，我国主要健康指标进入高收入国家行列，人均预期寿命较目前再增加约3岁，达到79岁。

规划纲要提出，到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

规划纲要还细化了2030年的具体目标包括：人均预期寿命较目前的76.34岁继续增长，达到79岁；重大慢性病过早死亡率较2015年下降30%；个人卫生支出占卫生总费用的比重从目前29.3降至25左右等。

规划纲要明确，“共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题，全民健康是建设健康中国的根本目的。为实现以上目标，规划纲要还从普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业等方面进行了部署。

中国人均预期寿命不断增长，从2010年的74岁，到2020年的77岁，再到2030年的79岁，但还是有不少因素在影响着人类的健康及寿命。

影响之一——环境

人类生存质量的下降，环境起着25%的作用。而基因的改变也与环境改变有关。因此，防止环境污染，保护生态平衡很重要。

对此，纲要提出，地级及以上城市空气质量优良天数比率在2020年超过80%，到2030年持续改善。地表水质量达到或好于III类水体比例在2020年超过70%，到2030年持续改善。到2030年，食品安全风险监测与食源性疾病报告网络实现全覆盖。

全面实施工业污染源排污许可管理，推动企业开展自行监测和信息公开，建立排污台账，实现持证按证排污。加快淘汰高污染、高环境风险的工艺、设备与产品。开展工业集聚区污染专项治理。以钢铁、水泥、石化等行业为重点，推进行业达标排放改造。

影响之二——医疗资源

到2030年，健康服务能力大幅提升，优质高效的整合型医疗卫生服务体系全面建立。每千常住人口执业(助理)医师数达到3.0人，注册护士数达到4.7人。

完善医疗卫生服务体系，省域内人人享有均质化的危急重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务。全面建立成熟完善的分级诊疗制度，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序。

北京大学公共卫生学院院长孟庆跃表示，没有一个健全的医疗卫生服务体系，医疗卫生投入和医疗保障制度的作用就难以发挥，人民群众就难以从卫生与健康发展中受益。提升医疗卫生服务体系能力，需要以人为本，完善功能，强化合作和联动，促进医疗卫生服务体系整合。

影响之三——生活方式

据悉，全世界一年有5000万人死去，而超过三分之一的人得病可归结于生活方式有问题。现代生活方式的改变，使疾病谱产生变化，许多现代病、富贵病由此产生。目前，正在危害人类健康的几大疾病，如糖尿病、高血压、肿瘤等都是由生活方式的改变造成的。生病后再去用药已为时过晚，因此，关键问题是要在生病前矫正生活方式。

生活方式是指人们个体或群体日常生活的习惯行为，包括饮食习惯、作息习惯、运动习惯、嗜好等等所有的生活习惯。研究表明健康的生活方式可以使人获得健康，可使人均寿命延长10年，且大幅度提高生活质量，而不健康的生活方式则会给人带来疾病。生活方式的选择、生活习惯的改变完全是由自己决定的，这就是说预防疾病的主动性掌握在自己手里，健康需要自我管理保护。

世界卫生组织研究报告显示，人类三分之一的疾病通过预防保健可以避免，三分之一的疾病通过早期发现可以得到有效控制，三分之一的疾病通过信息的有效沟通能够提高治疗效果。影响人的健康长寿主要有5大因素：遗传占15%，自然环境占10%，社会状况占7%，医疗条件占8%，生活方式占60%。

可见，生活方式对寿命的重要性，在日常生活中，注意合理安排生活起居，保证良好睡眠，；根据自己的实际情况选择适当的体育锻练，戒烟、限酒，将有效地延长寿命。

肥胖率增高成为影响寿命的潜在威胁

除此之外，随着生活水平的不断提高，工作压力的不断增大，肥胖率也在不断提高，这也成为影响健康和寿命的潜在威胁。

前几日，北京市体检中心发布2015年体检数据，超重肥胖和乳腺增生分别为男女体检出异常最多的项目。

超重肥胖在2014年也是男性体检异常比例的“榜首”，但与2014年相比，成年男性的超重肥胖比例从40.45%上升到了52.45%。除超重肥胖外，本市男性健康体检异常体征检出率排名靠前的分别为血脂异常，脂肪肝，甲状腺结节，骨量减少/骨质疏松，幽门螺旋杆菌阳性，血尿酸升高，腰臀比异常，血压增高，颈动脉斑块。

高血脂易引发严重疾病

血脂异常排在所有异常体征的第一位，但不少人却对此没有清醒的认识，并没有意识到高血脂对身体的危害。高血脂是困扰现代人的一种富贵病，由饮食不当、过多摄入脂肪胆固醇等所致，高血脂对人体有重大的危害，患者应及时防治高血脂以免引发更严重的疾病。

高血脂的十大危害：

一：高血脂会加大血液的粘度，危害循环系统中的微循环灌注。降低血液的流速，增大血液的粘稠度，使微循环的毛细血管淤滞，并降低红血球的电泳能力、变形能力。

二：高血脂会危害冠状动脉，形成粥样硬化。大量脂类物质蛋白，在血浆中沉积移动，降低血液流速，并通过氧化作用酸败后沉积在动脉血管内皮上，并长期黏附在血管壁上，损害动脉血管内皮，形成血管硬化。

三：高血脂会导致冠心病。当人体由于长期高脂血症形成动脉粥样硬化后，使冠状动脉内血流量变小、血管腔内变窄，心肌注血量减少，造成心肌缺血，导致心绞痛，形成冠心病。

四：高血脂会导致高血压。在人体内形成动脉粥样硬化以后，会导致心肌功能紊乱，血管紧张素转换酶会大量激活，促使血管动脉痉挛，诱致肾上腺分泌升压素，导致血压升高。

五：高血脂会导致脑中风。人体一旦形成高血压，会使血管经常处于痉挛状态，而脑血管在硬化后内皮受损，导致破裂，形成出血性脑中风，而脑血管在栓子式血栓形成状态下淤滞，导致脑血栓和脑栓塞。

六：高血脂会导致肝部功能损伤。长期高血脂会导致脂肪肝，而肝动脉粥样硬化后受到损害、肝小叶损伤后，结构发生变化，而后导致肝硬化，损害肝功能。

七：高血脂会导致肌体形成大量自由基，损害人体细胞。人体血液中如有大量脂质物质游离和沉积，会增加机体耗氧量，并通过氧化作用，形成脂质氧化自由基，游离在血浆中，侵害机体细胞，使细胞死亡、衰老，导致人体衰老，细胞功能损伤。

八：高血脂会导致人体pH值呈弱酸性，机体酸化。大量脂质蛋白游离在血浆中，极易氧化酸败，使人体体液酸化，易受病毒细菌侵扰，并影响骨质钙的分解游离，导致缺钙和骨质疏松。

九：高血脂会导致人体产生肥胖。血脂在人体超过正常标准，是机体内部的分泌调节系统出现了紊乱，而过多的脂肪在血液中堆积便在皮下和血管壁周围大量沉积下来，造成身体脂肪供大于求，产生肥胖。

十：高血脂会导致动脉硬化闭塞症，严重时会造成肢体截肢。

(综合新华网、北京青年报等)