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石家庄开发商未按期交房 还每平加收6000元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 观察者网 2016-10-26 15:06
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　　【观察者网综合】开发商逾期未交房，还把已卖出4年的房子涨价，不补差价就不交房，这事您听说过吗？

　　这件事就发生在石家庄。据河北电视台经济频道今日资讯栏目报道(上传至河北电视台网站日期为10月25日)，石家庄的“永嘉·公园城”楼盘早在2012年就已开售，开发商向客户承诺于2015年12月31日前交房，到了2016年，开发商不仅未交房，还每平米涨价6000元。据河北电视台采访到的一名购房者出示的合同显示，当时购房价格为7208元/平米。

　　两名业主接受采访

　　开发商给购房者的《通知书》

　　一名购房者4年前的成交单价为7208元/平米

　　协议中写道，若开发商未按时交房，除退还房款，另赔偿100%房款

　　开发商面对购房者还十分强硬。一名工作人员称，“第一你可以买，第二你可以退。你要是想要这房子，一平米涨6000元。不想留就去法院起诉我们去。”

　　在回答涨价理由时，工作人员称，“物价涨了，你当时买的房，现在价格成本下不来。我们已经单方面要求解除协议了，你要不同意就拿律师函，去法院起诉就完事了呗。”

　　河北电视台记者还发现，该开发商不仅有如此不合理的要求，还涉嫌无证销售。

　　“捅出”这个消息的是该楼盘的一名销售人员。以下为记者与销售人员的对话：

　　“现在几个证啊？”

　　“现在还没有证。”

　　“一个证都没有啊？”

　　“对。”

　　“没有预售证的不能预房吧？”

　　“在石家庄啊，因为现在石家庄有证的不多，2014年中央的巡查组检查石家庄房地产市场，没有证的百分之九十五都关了，咱们也经历过这个。”

　　“现在不查了又开始了？”

　　“对。”

　　记者把情况反映给石家庄房产市场稽查大队工作人员，工作人员表示，已责成相关中队处理，长安中队将进行日常巡查，责令关停。如果查到违规事实的话，将依法进行处理。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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