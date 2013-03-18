【观察者网综合】开发商逾期未交房，还把已卖出4年的房子涨价，不补差价就不交房，这事您听说过吗？

这件事就发生在石家庄。据河北电视台经济频道今日资讯栏目报道(上传至河北电视台网站日期为10月25日)，石家庄的“永嘉·公园城”楼盘早在2012年就已开售，开发商向客户承诺于2015年12月31日前交房，到了2016年，开发商不仅未交房，还每平米涨价6000元。据河北电视台采访到的一名购房者出示的合同显示，当时购房价格为7208元/平米。

两名业主接受采访

开发商给购房者的《通知书》

一名购房者4年前的成交单价为7208元/平米

协议中写道，若开发商未按时交房，除退还房款，另赔偿100%房款

开发商面对购房者还十分强硬。一名工作人员称，“第一你可以买，第二你可以退。你要是想要这房子，一平米涨6000元。不想留就去法院起诉我们去。”

在回答涨价理由时，工作人员称，“物价涨了，你当时买的房，现在价格成本下不来。我们已经单方面要求解除协议了，你要不同意就拿律师函，去法院起诉就完事了呗。”

河北电视台记者还发现，该开发商不仅有如此不合理的要求，还涉嫌无证销售。

“捅出”这个消息的是该楼盘的一名销售人员。以下为记者与销售人员的对话：

“现在几个证啊？”

“现在还没有证。”

“一个证都没有啊？”

“对。”

“没有预售证的不能预房吧？”

“在石家庄啊，因为现在石家庄有证的不多，2014年中央的巡查组检查石家庄房地产市场，没有证的百分之九十五都关了，咱们也经历过这个。”

“现在不查了又开始了？”

“对。”

记者把情况反映给石家庄房产市场稽查大队工作人员，工作人员表示，已责成相关中队处理，长安中队将进行日常巡查，责令关停。如果查到违规事实的话，将依法进行处理。