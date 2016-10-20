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国足名单曝光！曝里皮首期国家队超40人 恒大占11席
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  体育      来源： 凤凰体育 2016-10-26 15:08
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　　国足阵容曝光

　　凤凰体育讯 里皮上任国家队主教练后，首个任务就是12强赛与卡塔尔的比赛，在仅剩下20天左右的时间下，里皮国足首期集训名单已浮出水面。广州记者透露，斯科拉里亲承在里皮首期国家队大名单中，有超过40名国脚，而广州恒大就占据了11个席位。

　　此次中国男足国家队的组建，将照搬里皮在恒大时期的管理体系。国家队教练成员基本由原恒大班底组成，包括助理教练马达洛尼，守门员兰普拉等等。足协也将借助恒大成功模式，恒大后勤保障将全部照搬到此次国家队，之前消息称原恒大俱乐部总经理康冰已从恒大俱乐部辞职，接替国家队副领队，扮演恒大时期刘永灼与里皮关系的角色，负责与里皮沟通协调和一些事务性工作，最大程度为里皮团队提供后勤保障。

　　虽然对中国足球比较熟悉，但里皮已经离开中国有一年多的时候，他需要重新审视这些国脚们的竞技状态，中超六冠王广州恒大成为国脚最大户也在情理之中。广州记者透露，里皮的首期国家队将招入超过40名球员，其中广州恒大就占据了11个席位，不出意外的话，当年在里皮账下的主力球员郑智、郜林、冯潇霆、黄博文等核心球员将悉数入选，而邹正、郑龙也将入围这次集训名单，这支国足将有着绝对的“恒大烙印”。

　　当然，里皮还需要尽快了解其他俱乐部的球员，据悉，里皮还将前往上海观看申花本轮与国安的比赛，然后第二天就会宣布最新一期的国足集训名单。因此，国足名单将很快有确切的答案，毕竟与卡塔尔一战事关生死，国足将于31日在昆明展开集训，全面备战本场比赛。

　　网上还曝光了里皮首期的集训名单：

　　广州恒大(11人):刘殿座、冯潇霆、梅方、邹正、张琳芃、黄博文、郑智、郑龙、郜林、廖力生、李学鹏

　　江苏苏宁(3人):李昂、吴曦、吉翔

　　上海上港(8人):武磊、于海、蔡慧康、颜峻凌、傅欢、王燊超、孙祥、石柯

　　山东鲁能(5人):蒿俊闵、赵明剑、王大雷、戴琳、王彤

　　北京国安(4人):于大宝、张稀哲、张呈栋、赵和靖

　　上海申花(2人):曹赟定、秦升

　　河北华夏(3人):任航、姜宁、金洋洋

　　广州富力(2人):姜至鹏、肖智

　　石家庄永昌(1人):毛剑卿

　　天津权健(2人):赵旭日、孙可　(艾马)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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