10月25日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司(简称：艾迪西)发布公告称，公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过。至此，快递板块借壳的四家公司中，已有三家公司的借壳方案获得证监会有条件通过。

另一方面，即将到来的“双11”将成为民营快递企业面临的重要挑战之一。此前，中国快递协会常务副会长李惠德曾表示，预计今年“双11”期间(11月11日至11月16日)，全行业快递包裹总量将超过10亿件。

如此庞大的物流订单，对中国整个快递行业都是巨大的挑战。对正在冲刺上市的快递公司来说尤为关键。

圆通速递方面在接受《证券日报》记者采访时表示，公司早在9月14日就召开了“双11”动员部署大会，求“双11”期间，任务到人，责任到人，全力确保旺季“不爆仓、不曝光、不瘫痪”。

申通驻京代表处负责人表示，申通将对爆仓现象进行处罚，“如果发生爆仓事件，申通对非直属片区转运中心负责人实行重罚，直属片区转运中心负责人将直接免职。”

“双11”物流大考来袭

今年是电商举办“双11”购物节的第8个年头，尽管有前几年的应对举措，电商和物流公司都渐渐应对从容，但据国家邮政局初步预测，今年“双11”期间全行业处理的邮件(快件)业务量将超过10.5亿件，比去年同期增长35%。

菜鸟网络CTO王文彬表示，现在已有好几家日均千万单的公司，很快可以看到2000万单/天的快递公司。这些公司很可能便是正在上市通道中的三通一达，“双11”的数据也将极大刺激资本市场对它们的兴趣。

而按照申通预计，今年“双11”当日，申通的业务量将达到8400万单，相比去年的4300万单增长了一倍。值得注意的是，今年的“双11”大考，对几家正在冲刺上市的快递公司来说尤为重要。

以申通为例，11月25日，艾迪西发布公告称，申通快递借壳获得证监会有条件通过。这是继圆通、顺丰之后，资本市场上第三家快递企业。

申万宏源分析报告认为，快递行业近五年将维持高速增长，龙头企业有望超越行业增速。根据邮政局今年1月份至9月份的数据，全国快递企业完成快件数量211亿件，同比增长54%。

而今年“双11”对其更是一个考验，11月份将成为快递企业单量最多的月份，这决定着快递公司整年的业绩，单量、业绩的超预期将成为短期新的催化剂。

王文彬表示，今年“双11”将是物流行业的一场“混战”。在菜鸟网络的协同下，全行业已经形成了紧密的配合。“双11”期间主要快递公司会暂时放下竞争对手的身份，组成统一的作战室，对于快递单量和物流情况实时通报，应急联动。今年还将是如此。

各家快递公司提前应对

事实上，在大考压力下，各家快递公司早已经开始提前准备。

《证券日报》记者获悉，百世集团(简称：百世)已进入“双11”全面作战状态，将从互联网信息系统，遍布全国的仓配一体,门到门运营服务网络，以及跨境电商物流服务等方面应对大考。百世方面称，在自动化及人工智能领域，更多的物流“黑科技”将会在今年“双11”集中亮相。

另一家筹备上市的快递公司天天快递则表示，早在9月29日天天快递就召开全网保障大会，进行工作部署，相较于去年，今年“双11”天天快递有备而来，如为了增加中转时效，公司递总投资超过10亿元，在原有分拨数量的基础上，又新建了无锡、淮安、孝感等分拨，这些分拨将在双十一前全面投入使用。

在信息技术层面，天天快递自主研发的天网、天宝、天眼系统将继续在今年双11发挥作用，全程监控，提升服务时效。同时，10月份，天天快递对核心系统进行优化升级，提升系统承载能力，保证高峰期日承载量可达2500万单；外部合作方面，与阿里云合作使系统整体分流优化，将一部分高并发、高消耗的系统移植阿里云，达到分流减压的效果；智能设备研发方面，通过称重拍照扫描机使用、智能称重系统研发、GRS地图末端派送维护，进一步提高工作效率，降低运营成本；信息系统功能优化方面，优化天网系统、研发电子“三段码”技术，提高操作效率；“双11”期间，信息部还将实行24小时支持服务，并安排相关人员驻守相关网点，以便及时处理突发情况，保障高峰期信息安全。

申通驻京代表处负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，今年由于是申通的冲击上市大年，申通对爆仓做了严格规定，今年双11如果发生爆仓，非直属片区转运中心负责人重罚，而直属片区转运中心负责人则有可能直接被免职。证券日报记者刘斯会