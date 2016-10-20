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天宫二号伴星传回首批高清图 可见组合体全貌
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-10-26 10:11
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　　原文配图：天宫、神舟组合体全貌。

　　央视新闻客户端10月25日消息，继天宫二号伴随小卫星回传了首批红外相机图像之后，今天另一台可见光相机也回传了首批图像。这批图像质量更高，能够清楚看到天宫二号空间实验室与神舟十一号飞船组合体的全貌。至此两台相机已经圆满完成了首次拍照的任务，本月底，小卫星还将飞越组合体进行第二次拍摄任务。

　　天宫二号的这颗伴随小卫星，叫做伴星二号，在与天宫二号空间实验室一起在轨飞行了近40天之后，被天宫二号释放出来进行拍摄工作。这次回传的图像，是由卫星上携带的一台可见光相机所拍摄，相比之前红外相机回传的图像更为清晰。

　　载人航天工程空间应用系统总体主任设计师钟红恩：在这个距离上它看到的细节大概是1个厘米的分辨率，舱外的一些仪器和设备我们都能够展示得很清楚，包括航天员那天给我们伴随卫星拍照的那个窗口我们也能看得到。

　　钟红恩介绍，根据目前回传的图像表明，两台相机工作状态良好，这也为小卫星的第二次拍摄任务，也就是飞越组合体观测任务打下了基础。

　　载人航天工程空间应用系统总体主任设计师钟红恩：通过这一次图像回传我们验证了相机功能、性能都满足要求，并且表现非常好，(接下来)它要从飞船和空间实验室组合体的上方飞过，再对我们组合体成一次像，这样的话大家到时候可以看到，组合体的背景就是地球了。

　　此外，这一次任务也成功验证了伴随小卫星释放与拍摄技术，未来这项技术将可以为航天器在轨服务提供支持。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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