中新网北京10月26日电人社部25日召开第三季度新闻发布会，回应了一系列民生热点问题：目前养老金调整发放工作基本落实；养老金并轨进入实质性操作阶段；养老保险基金投资运营将于年内启动；20个省市实现了城乡居民医保的整合；9个地区调整了最低工资标准，平均增幅10.7%。

资料图。中新社记者张浩摄

养老金调整发放工作基本落实

人社部、财政部今年4月份印发《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》，首次统筹安排机关事业单位与企业退休人员同步调整基本养老金，总体调整水平为2015年退休人员月人均基本养老金的6.5%左右。

对于养老金调整的进展，人社部新闻发言人李忠透露，各省、自治区、直辖市都结合实际制定了具体的调整方案，报经人社部、财政部批准后正式发文实施。目前养老金调整发放工作基本落实，初步统计全国1亿多企业和机关事业单位退休人员的基本养老保险待遇得到了提高。

中新网(微信公众号：cns2012)记者注意到，目前多数地区已经对外公布了养老金具体调整方案，各地的调整方案普遍采取了定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。

资料图。中新社发张娅子摄

养老金并轨进入实质操作阶段

2015年1月份，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，养老金并轨正式启动，近4000万机关事业单位人员告别“免缴费”时代。

对于养老金并轨的进展，李忠透露，这项改革正式出台后，去年各个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团都出台了相应的实施办法，在京中央国家机关事业单位工作人员的养老保险制度改革工作也已经启动实施。

李忠表示，为了进一步做好这项工作，今年以来进一步制定了实施细则、经办规程以及信息系统建设的指导意见等相关配套文件。目前，这项工作已经进入了实质性的操作阶段，全国绝大多数地区已经启动了参保缴费和待遇支付工作。

资料图。中新社记者骆云飞摄

养老金投资运营今年正式启动

国务院2015年8月印发《基本养老保险基金投资管理办法》，解除了“养老金不能投资股市”的紧箍咒。

对于养老金入市的进展，李忠表示，已经制定了相关方案，正在积极有序扎实地推进各项工作。下一步将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同。同时也会由社保基金理事会牵头组织评审委员会，优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营工作。

“总之，我们会在确保安全的前提下，让老百姓的养命钱真正得到保值增值。”李忠说。

资料图。刘新摄

9个地区调整最低工资标准

李忠透露，截至9月底，全国共有辽宁、江苏、重庆、上海等9个地区调整了最低工资标准，平均增幅10.7%。全国月最低工资标准最高的是上海的2190元，小时最低工资标准最高的是北京的21元。

根据中新网记者梳理，上调最低工资标准的9个地区包括辽宁、江苏、重庆、上海、海南、山东、天津、河北、北京。

记者注意到，今年最低工资的增幅比往年有所下降。中国劳动学会副会长苏海南在对中新网记者表示，当前中国经济进入新常态，人工成本上涨较快，企业压力加大，再加上最近几年各地最低工资提升幅度比较大，频率也比较快，物价水平也保持低位运行，因此，现阶段需要合理调整最低工资标准。

资料图。中新社发张娅子摄

20省市实现城乡居民医保整合

“目前20个省市实现了城乡居民医保的整合，三分之二的省完成了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度的工作，其他的省也在做相应的规划，加快这项工作。”李忠说。

李忠指出，这项制度整合使群众能够得到更多的实惠，比如在医保目录方面，原来可能新农合的目录偏窄，城乡居民医保的目录还是相对更宽一些，在目录使用上会进一步扩大。同时在定点医疗机构的选择上数量也会扩大，统筹层次更高，待遇标准通俗来说就是报销的比例也会相应提高。

“这一系列实惠的背后确实会对医保基金形成一定的压力，但是这些都属于合理的改革成本。”李忠说，目前从已经合并的情况来看，总体上医保基金还是在可控的范围内，而且我们判断，城乡居民医保整合通过采取综合措施之后是不会构成医保基金的大的风险。(完)

(中国新闻网)