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冷空气将袭全国 华北等地有望迎初雪
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国天气网 2016-10-26 09:39
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　　10月25日，河北保定雾气弥漫，能见度差。(来源：新浪微博@天天集合的彩虹)

　　中国天气网讯未来三天(26-28日)，今年下半年以来影响范围最广的冷空气将入侵我国，带来大风降温的同时，也有望给西北地区东部、内蒙古、华北北部的一些地方带去今年下半年来首场降雪。盘踞在华北一带的雾霾天气，也将逐渐消散。而在黄淮、江淮等地，未来三天仍是多阴雨天气，公众需注意防范持续降雨可能引发的地质灾害。

　　冷空气来袭大风降温雨雪齐登场雾霾消散

　　今5时，河北西南部、山东北部、浙江北部、福建西部、江西、广东北部等局地出现能见度不足1千米的雾。中央气象台预计，受冷空气影响，今天，华北中部、东北地区的雾霾将逐渐消散。

　　冷空气除了驱散雾霾，也将带来大风降温和雨雪。中央气象台预计，26至28日，受冷空气影响，长江中下游及其以北大部地区将有4～6级偏北风；新疆北部、西北地区中东部、西南地区东部、内蒙古大部、华北北部和东北地区南部等地将先后有4～8℃降温，其中青海东部、宁夏、内蒙古中西部偏南、山西北部、东北地区南部等地的局部地区降温可达10℃以上。另外受其影响，青海中东部、内蒙古中西部偏南、甘肃、宁夏、吉林东部等地的部分地区还将有雨转雨夹雪或雪，局地大雪的天气。

　　在冷空气影响之后，西北、华北北部、东北将有更多地方最低气温跌入冰点，在西北地区东部、华北中北部将出现初霜冻。并且随着气温降低，西北地区东部、内蒙古、华北北部一些地方在27日前后也可能由雨转雪，如兰州、银川均有望飘起今年下半年来的首场雪。

　　而在南方，今明天以升温为主，28-29日随着冷空气抵达，将出现明显降温。如贵阳，27日最高气温将升至27℃，29日最高气温将降至10℃，降幅达17℃。

　　另外，10月29日至11月1日，北方地区还将有一股冷空气南下，并给我国中东部地区带来4～6℃的降温，局地降幅将超过8℃。

　　气象专家提醒，公众需注意防范大风降温和雨雪天气对交通、农牧业等的不利影响，外出注意做好防寒保暖，谨防感冒。

　　黄淮江淮等地仍多阴雨谨防次生灾害

　　进入10月以来(1日-24日)，安徽北部、江苏、上海、浙江、福建、广东东部等地降水日数较常年同期偏多3天以上，其中江苏中部、福建中东部、广东东部局地等地的降水日数更是较常年同期偏多6~12天。

　　降水增多，光照减少。黄淮南部到江南一带，10月以来的日照时数较常年同期偏少50~100个小时，像安徽中南部、江苏南部、浙江、福建中北部、江西中南部等地，10月以来平均每天的日照时数仅有1~2个小时，省会城市合肥、南京、杭州均包含在内。

　　今天，黄淮江淮等地多雨。

　　中央气象台预计，未来三天，黄淮江淮等地仍多降雨。26至28日，四川盆地东北部、江汉、黄淮、江淮、江南东北部和西北部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。

　　气象专家提醒，四川盆地到江淮一带多雨的格局预计持续至10月底，由于降水持续时间长，当地需加强防范一些山区可能出现的边坡塌方、山体垮塌等次生灾害。同时，雨水会导致土壤过湿加重，不利于冬小麦播种以及长江中下游的油菜播栽，当地需加强做好防范措施。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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