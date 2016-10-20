今晚，中纪委反腐专题片《永远在路上》播出最后一集《标本兼治》，谭栖伟、蒋洁敏、刘铁男等省部级大老虎悉数亮相。

观海解局(微信ID：guanhaijieju)记者注意到，近几天播出的八集专题片中，有30名省部级及以上落马官员被曝光，其中包括周永康、苏荣、薄熙来等等。

谭栖伟：收“坨坨钱”

今天，中纪委的反腐专题片《永远在路上》播出最后一集《标本兼治》，谭栖伟、蒋洁敏、刘铁男等省部级大老虎悉数亮相。

在专题片中，重庆市人大常委会原副主任谭栖伟说，无论大事小事，在地方都是一把手说了算。说给某个人帮个忙，对我来讲好像就是一句话的事，但对他们来讲，就如同拿到了政府的通行证、银行的信用卡一样的。以前是我去找人家，到城里面工作就是人家来找我。找我就难免开始说一些好话，接着就送红包、请吃饭、送礼品、送“坨坨钱”。

谭栖伟说，“坨坨钱”就是就是比较大额的资金，用“坨坨钱”来开路。开始我是很反感、很不习惯。但后来我的体会就是小错铸成了大错，违纪走向了违法，它是一个不断渐进的过程。

谭栖伟还称，长期在基层工作的我，知道受贿上千万，这个分量何其沉重。曾经自己在做领导干部的时候，信誓旦旦、振振有词地讲话、表态，如今真是已经成了笑料。我真是感觉到对不起党和人民的培养、教育，对不起领导和同事的信任、支持，对不起父母的养育、期盼。

刘铁男：“老子办事、儿子收钱”

多年来，刘铁男利用手中的审批权，为多个请托人的项目审批提供帮助，几乎都是通过这种“老子办事、儿子收钱”的模式。对于这种披着市场外衣的变相受贿，刘铁男并非不懂，但是他选择用掩耳盗铃的心态宽慰自己，以为这样就能够规避法纪、规避风险。

刘铁男表示，中央发了很多的纪律要求，领导干部子女不能做生意，从80年代就有。我明知道违纪结果还要去做，利令智昏，让我自己的智商都低了，判断问题的能力都低了，太深刻了。

邓崎琳：权力是谁给的都忘记了

邓崎琳出生于1951年，在武钢集团工作了整整40年，一路从基层的技术员，做到这家大型央企的一把手。早年间，邓崎琳在武钢是出了名的工作狂，能力和敬业精神都受到好评。但是随着职务的逐步晋升，变化也渐渐发生。回首自己走过的路，邓崎琳反思自己变化最大的时期，就是在2004年升任武钢总经理之后。

邓崎琳称，自己做武钢集团原党委书记董事长以后，工作轻车熟路，觉得自己有了一些成绩。所以开始骄傲自满，放松对自己的要求。对亲属做生意视而不见，甚至默许、纵容。有一些下属和一些个体户老板给我送一些钱物、东西，刚开始也不敢要，到后来也就麻木了。

邓崎琳称，“当一把手以后没有制约了，没有人管。在这个管理上、决策上、人事上，各个方面我的一票，不管在哪个会上都是很重要的。就是总会计师签了字还不行，一把手要签字。这个时候自己又放松了要求、放松了警惕，就很容易出问题。忘记了自己是谁，权力是谁给的，是干什么用的，都忘记了。”

统计：30名省部级及以上落马官员被曝光

据了解，8集大型电视专题片《永远在路上》由中央纪委宣传部、中央电视台联合制作。摄制组先后赴22个省(区、市)，拍摄40多个典型案例，采访70余位国内外专家学者、纪检干部，采访多名因严重违纪违法而落马的省部级以上官员，剖析了一些典型案例，讲述了一些鲜活的监督执纪故事。

观海解局(微信ID：guanhaijieju)记者注意到，八集宣传片至少有77名官员被曝光。这77名官员中，其中包括有30名省部级及以上落马官员，7名红通人员，5名被处以警告处分官员等。

官员类型：既有副国级也有村主任

在该专题片的第一集《人心向背》中，出现了副国级落马官员周永康。周永康称“我认识到自己违法犯罪的事实给党的事业造成的损失，我再次表示认罪悔罪”。

除此之外，郭伯雄、徐才厚、令计划、苏荣等高级领导干部落马，表明了党中央坚定不移惩治腐败的鲜明态度，体现了党纪国法面前人人平等的原则，显示了猛药去疴、重典治乱的决心，刮骨疗毒、壮士断腕的勇气。中国的反腐力度，也在国际社会产生强烈反响。

观海解局(微信ID：guanhaijieju)记者注意到，亮相的落马官员中，省部级官员相对较多，包括聂春玉、杜善学、陈川平、白云、金道铭以及河北省原省委书记周本顺等等。

最小的官员则是村委委员，比如贵州省大榜村原村委委员杨林。

专题片中被曝光的77名官员

周永康曾任十七届中共中央政治局委员、常委

蒋洁敏国务院国有资产监督管理委员会原主任、党组副书记

季建业南京市委原副书记、市长

李春城四川省委原副书记、省委民工委书记

白恩培全国人大环资委原副主任

周本顺河北省委原书记

李春城四川省委原副书记

薄熙来原中共中央政治局委员，重庆市委原书记

郭伯雄原中共中央政治局委员，中央军事委员会原副主席

徐才厚原中共中央政治局委员，中央军事委员会原副主席

令计划中央统战部原部长

苏荣江西省委原书记，江西省人大常委会原主任

谷春立吉林省原副省长

王树森吉林省人民政府原副秘书长

万庆良广州市委原书记

张建津天津市医药集团原党委书记

高祝杰天津市西青区西营门街道原党委书记

王海涛青岛日报社原党委副书记

王天普中石化原党组成员、总经理

龙增来中国中投证券有限责任公司原党委书记、董事长

赵志全银河证券北京分公司原副总经理、望京营业部总经理

杨卫泽南京市委原书记

聂春玉山西省委原常委、秘书长

杜善学山西省委原常委、副省长

陈川平山西省委原常委，太原市委原书记

白云山西省委原常委、统战部部长

金道铭山西省人大常委会原副主任

任润厚山西省原副省长

令政策山西省政协原副主席

袁玉珠山西中阳钢铁有限公司原董事长

闫刚平山西省吕梁市离石区区委原书记

刘广龙山西省吕梁市政协原副主席

吴俊平山西省吕梁市煤炭工业局原局长

李天鸥江西省国资委原主任

王平江西省地税局原局长

陈安众江西人大常委会原副主任、省总工会原主席

姚木根江西省原副省长

赵智勇江西省委原秘书长

吕锡文北京市委原副书记

于凡西安市雁塔区丈八街道东滩社区原居委会主任

纪海义北京市朝阳区孙河乡原党委书记

陈万寿北京市海淀区西北旺镇皇后店村原会计

马超群河北秦皇岛北戴河区供水总公司原经理

张士龙山东省宁阳县民政局福利办原主任

潘光旭广西省北海市银海区征地办原工作人员

刘大伟安徽省淮北市烈山区烈山镇烈山社区原党委书记

陈振江安徽省淮北市烈山区区委原副书记

刘亚安徽省淮北市烈山区原区委书记

董海波安徽省淮北市烈山区原常务副区长

任启飞安徽省淮北市烈山区烈山镇党委原书记

马计杰安徽省宿州市埇桥区宋庙小学原校长

朱勇安徽省宿州市埇桥区教体局原局长

杜玉侯安徽省宿州市埇桥区教体局原纪委书记

卡木尔·卡生木新疆维吾尔自治区则格德恩呼都格村原党支部书记

杨林贵州省大榜村原村委委员

王国强辽宁省凤城市委原书记

戴学民原中国经济开发信托投资公司上海营业部总经理

钱增德江苏中淮建设公司原董事长

李华波江西省鄱阳县财政局原股长

杨进军温州市明和集团公司原法人代表兼总经理

朱振宇中国工商银行四川省分行原工作人员

黄玉荣河南高速公路管理局原党委书记

付耀波辽宁省本溪市劳动和社会保障监察支队案件审理科原科长

张清曌辽宁省本溪市劳动和社会保障监察支队原出纳员

周世勤沈阳铁路局大连铁路房产生活段财务室原主任

曾子恒河南省交通基本建设质量监测站原副总工程师，河南鹏程交通科技技术咨询有限公司原总经理、法人代表

谭栖伟重庆市人大常委会原副主任

刘铁男国家发改委原副主任，国家能源局原局长

魏鹏远国家能源局煤炭司原副司长

邓崎琳武汉钢铁集团公司原党委书记、董事长

王道富中石油原高管

冉新权中石油原高管

符史干海南省卫生学校校长

陈德文海南省卫生学校党委书记

李宝德辽宁省林业厅党组成员、副厅长

候奕斌广东省中山市火炬开发区党工委书记翠亨新区党工委书记

余国权江西南昌城市管理行政执法局青山湖区执法分局原局长