10月25日，由舜网承办的“揽一城泉水探四个中心”全国网络媒体采风济南行活动在宽厚里启动。活动第一天，记者团一行在时尚与历史相融的宽厚里寻踪城市余韵，徜徉明府城-百花洲、听取曲水流觞，找寻老舍笔下的济南城，同时走进济南中央商务区核心区域，感受济南经济活力。

传统街区宽厚里嫁接时尚元素

走进宽厚里，满眼都是时尚元素，油纸伞下回眸一笑，转角处凭栏发呆，随手一拍就是满满的文艺范儿；快板、大鼓、快书......歇脚喝茶听曲艺，一阵阵喝彩声传出窗外，让游逛在时尚街区里的人们置身浓郁的传统文化氛围。合肥在线的韦韬感慨说，“每个城市都有类似的商业街，但宽厚里的文化底蕴非常深厚，这在以商业街区里不多见，体现了济南特色，让人感到很亲切。”

明府城-百花洲边觅老济南光阴

在明府城里，许多传统手工艺制作吸引了记者们的目光。

满满的儿时回忆。

穿过热闹的宽厚里、泉城路等商业街区，步入幽静古朴的明府城-百花洲片区，一幅浓缩济南2600年建城史的历史画卷徐徐展开。

雨荷居、书香胡同、各种民俗展馆......民族、民俗、民间的“三民文化”基调，让游客们在这里真正认识老济南、感受老济南。作为济南城市历史遗存最集中、泉城特色最丰富、文化积淀最深厚的区域，世界上独一无二的冷泉人居生态环境，让来自全国各地的记者们啧啧赞叹。“口感很好，清凉中透着甘甜。“初次来到济南的四川新闻网记者何小牛在泉水直饮点品尝下第一口泉水，兴奋地告诉记者，”济南的泉水文化做得很到位，很有特色。“