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吕锡文资料图

近日，浙江省、吉林省检察机关依法对国家行政学院原副院长何家成涉嫌受贿案，中共北京市委原副书记吕锡文涉嫌受贿案提起公诉。

国家行政学院原副院长何家成涉嫌受贿一案，由最高人民检察院指定浙江省人民检察院侦查终结后，移送浙江省宁波市人民检察院审查起诉。近日，宁波市人民检察院已向宁波市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人何家成利用担任华星物产集团有限公司总裁、董事长、国家国内贸易局副局长、国家行政学院副院长等职务上的便利，为他人谋取利益，或利用职权形成的便利条件，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

中共北京市委原副书记吕锡文涉嫌受贿一案，由最高人民检察院指定吉林省人民检察院侦查终结后，移送吉林省吉林市人民检察院审查起诉。近日，吉林市人民检察院已向吉林市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人吕锡文利用担任北京市西城区区长、中共北京市西城区委书记、中共北京市委常委、组织部长、中共北京市委副书记等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

对以上案件，检察机关在审查起诉中依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。