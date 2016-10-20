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2016年全国网媒济南行启动
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 洛阳网 2016-10-25 11:34
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　　曲水亭街、明府城百花洲碰撞出老济南的历史与时尚，CBD、山东新金融中心彰显济南金融实力。今日，由济南市网络文化办公室、济南报业集团主办，舜网承办的“揽一城泉水探四个中心”全国网络媒体新闻采风行活动在济南启动，来自人民网、新华网等多家网络媒体组成的采访团将开展为期4天的采风报道，深入报道济南“打造四个中心建设现代泉城”一年来的成果，感受泉城济南蓬勃魅力。

　　启动仪式上，济南市网络文化办公室主任展宝贞出席并致辞。他表示，泉水是济南的灵魂，也是济南人的文化标记。2015年6月，济南市提出“打造四个中心建设现代泉城”的城市发展总目标，如今一年多时间来，经过全市上下各级部门的共同努力，济南在“四个中心”建设方面取得了可喜成绩，涌现出许多新成果、新亮点。展宝贞表示，希望来自全国重点新闻网站、手机新闻客户端的记者朋友们能通过此次媒体行采风行动，深入了解济南、感受济南、品味济南，宣传弘扬济南泉水文化，为济南为“打造四个中心、建设现代泉城”的城市发展总目标描绘上浓墨重彩的一笔。

　　活动期间，记者团一行将走访老济南特色标志区百花洲明府城，真实感受济南府明清繁盛的建筑风貌，畅游曲水亭街走进泉水人家，身临其境感受“老济南”泉水文化。

　　作为集区域金融中心、总部聚集中心、区域创新中心为一体的城市新中心，济南中央商务区建设备受关注。此次采风行将观摩位于CBD核心的济南中央商务区引爆项目绿地山东国际金融中心，通过深入采访了解这一涵盖一栋420米山东第一高楼、顶级奢华酒店、高端公园住宅、大型主题商业等大型综合现代服务综合体，感受济南全生态CBD谋划布局。此外，还将走访参观济南老商埠区，通过深入了解百年来济南商埠文化的繁荣与发展，感受济南商业之魂和历史重塑，登顶标志性建筑“济南第一高”绿地普利中心，览阔济南城市风情。

　　文化彰显城市魅力。作为具有泉城特色的文化地标建筑，山东书城这座现代化气息浓厚、书类齐全的高端书城，成为济南城市文化的新地标。采访团一行将走进山东书城，亲身感受这座被济南的爱书人挤爆的地方，如何引领泉城全民阅读热潮。 济南打造“四大中心”，其中之一就是“区域性金融中心”。济南如何推动金融发展、强大打造金融聚集实力？采风行将走进山东新金融中心，报道济南在凝聚金融向心力方面的作为，为金融业保驾护航的政策举措。此外，还将参观高新区规划展厅，采访山大华天科技、山东艾克韦生物医药等济南代表性企业，感受济南科技创新能力。(记者 白银龙)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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