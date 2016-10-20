易建联

凤凰体育讯北京时间10月25日凌晨消息，湖人队官方宣布裁掉中国球员易建联。随后又宣布裁掉安东尼-布朗。这意味着，慈世平和托马斯-罗宾逊双双留队，紫金球队16-17赛季常规赛15人大名单正式出炉。

“易建联无论在训练还是比赛中，都表现得兢兢业业，场上和场下都非常职业，”湖人队总经理米奇-库普切克说道，“但是他感觉，在这里得到的上场时间和机会没有达到他(当初)的目标和期望值，换一个环境对他来说也许更好。我们感谢他的所有努力，并祝愿他接下去的职业生涯能取得成功。”

2007年NBA选秀大会，雄鹿队在首轮第6顺位选中阿联。NBA生涯至今，阿联先后在雄鹿队、篮网队、奇才队和小牛队打过球。在所打的272场常规赛中，有163场首发，场均出场22.2分钟，交出7.9分4.9篮板的数据。

由于在2016年里约奥运会表现优异，阿联休赛期与湖人队签下了一份为期1年的合同。这份合同的保障部分仅为25万美元，但算上奖励机制最高可达800万美元。

根据ESPN著名记者马克-斯坦恩早些时候的报道，他得到的线报是，阿联在湖人队扮演的角色，与其期望值有所出入，所以他和他的团队主动要求湖人队将自己裁掉。

种种迹象表明，阿联有很大的可能性重返CBA；也有流言指出，阿联经纪人正与其他一些NBA球队接触。

湖人队本赛季8场季前赛，阿联一共打了其中的6场，场均出场10.7分钟，有3.0分2.5篮板入账，投篮命中率仅为35%。