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美儿科学会建议婴儿与父母分床睡以防猝死
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-10-25 10:24
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　　新华社华盛顿10月24日电(记者林小春)美国儿科学会24日发表最新版防止婴儿猝死建议指南称，为降低婴儿猝死风险，新生儿应该在出生头6个月内，最好是在孩子1岁之前，与父母睡在同一个房间，但要睡在自己的婴儿床或摇篮里。

　　这个美国最大的儿科医生组织解释说，因为有证据表明，这种做法能把婴儿猝死的风险降低50%。

　　指南还建议，父母应让婴儿仰睡在硬床面上，不要使用柔软床垫与松松垮垮的床单，床上也不要有毛毯、枕头与毛绒玩具等物品。

　　指南主要执笔人蕾切尔·穆恩在一份声明中说：“父母绝对不能把孩子放在沙发、睡椅或者软垫坐椅上(睡觉)，无论是他们单独睡还是与人同睡。我们知道这些家具的(柔软)表面特别危险。”

　　美国儿科学会还表示，母乳喂养有助降低婴儿猝死风险，但母亲在哺乳时要注意不要睡着。如果母亲感到哺乳时有可能睡着，那么就在床上哺乳，而不要在沙发或软垫坐椅上哺乳，且床上不能有枕头、毛毯等物品。 婴儿猝死综合征是指看似健康的婴儿突然意外死亡，这种问题主要发生在睡眠过程中。婴儿猝死综合征是导致1岁以下婴儿死亡的一个主要原因。据统计，美国每年因婴儿猝死综合征死亡的1岁以下婴儿达到1500人。(完)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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