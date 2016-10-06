新华社洛杉矶10月24日体育专电(记者黄恒)NBA湖人队24日宣布，裁掉可以打中锋和大前锋的中国球员易建联和小前锋安东尼·布朗。

当天中午湖人队高级公关经理海因斯发布邮件，援引湖人队总经理米奇·库布切克的话说，“无论在我们的训练还是比赛中，易都表现得兢兢业业，场上和场下体现了完美的职业素养。但是他感觉，在这里得到的上场时间和机会没有达到他的目标和期望值，换一个环境对他来说也许更好。我们感谢他的所有努力，并祝愿他接下去的职业生涯能取得成功。”

《洛杉矶时报》24日在社交媒体网站披露，23日，易建联通过电话与湖人队讨论了新赛季规划，表达了自己想去别处寻找机会的愿望。

由于在里约奥运会上表现出色，湖人队8月签下易建联。9月初，易建联抵达洛杉矶开始与全队合练，随后参加了NBA季前赛的比赛，但上场时间有限，数据一般。

据记者了解，几个月来，易建联与湖人一直在就合同细节问题展开讨论。《洛杉矶时报》报道说，湖人队提出的这份合同与易建联在湖人队效力时间挂钩，金额最高为800万美元。

易建联2007年以第六顺位被NBA密尔沃基雄鹿队选中，最后一次出场是在2011-2012赛季。5年的NBA生涯中，易建联场均数据为7.9分和将近5个篮板球。 根据NBA规定，各队必须在当地时间24日下午前上报2016-2017赛季球员名单。