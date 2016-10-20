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巴基斯坦警察学校遇袭48人身亡 尚无组织宣称负责
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中新网 2016-10-25 09:28
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巴基斯坦警察学校遇袭48人身亡 尚无组织宣称负责

当地时间24日晚，巴基斯坦奎达市内的一所警察培训学院遭遇袭击。（图片来源：路透社）

中新网10月25日电 综合报道，当地时间24日晚，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达的一所警察培训学院遭不明身份武装分子袭击，目前已造成48人丧命，枪战在数小时后仍在持续。

据报道，巴基斯坦三军新闻局当天发布消息称，当地时间24日晚11时30分，五六名武装分子潜入奎达市内的一所警察培训学院并发动袭击。安全人员随后赶赴事发地点，封锁了这所警察培训学院。

路透社报道的最新数字显示，袭击已造成48人丧命。此前，俾路支省内政部长布格蒂说：“有至少20人丧命，但这一数字不是最终数据，我们将在上午确认最新死亡数字。”

当地媒体报道称，有200名至250名受训警察遭挟持，警察培训学院内传出激烈的交火声。一名武装分子引爆了自杀式炸弹背心，有至少2名穿有自杀式炸弹背心的武装分子将被劫持的受训警察控制在培训学院招待所的餐厅内。

一名成功逃生的受训警察说：“我看到3名蒙面男子穿着迷彩服，手持卡拉什尼科夫(Kalashnikov)冲锋枪。他们开着枪闯入宿舍，但我成功翻墙逃脱。”

目前尚无任何组织宣称制造了此次袭击，但当地的俾路支武装组织过去数十年不时在当地发动袭击，该省也经常发生派系斗争和暴力事件。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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