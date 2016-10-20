洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
河北一原国企老总严重违纪被查 涉案金额超2亿元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-10-25 09:41
分享到：

　　新华社石家庄10月24日专电(记者闫起磊)河北省国资委24日召开全省国资系统警示教育大会，会上通报了9起典型案例，其中包括河北融投集团原董事长、党委书记李令成严重违纪案。李令成违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，本人或通过其他国家工作人员在企业经营方面为他人谋取利益，索取收受财物涉案金额总计折合人民币超过2亿元。

　　据通报，李令成违反政治纪律，2014年以来，伙同他人多次转移收受的贵重物品，采取变更权属、债权方式，隐匿其使用所收受钱款购买的北京两套房产以及收受的巨额钱款，组织审查初期拒不配合，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，出入私人会所并接受可能影响公正执行公务的宴请。

　　违反组织纪律，不报告或不如实报告个人有关事项。违反廉洁纪律，向从事公务的人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼金。违反工作纪律，向上级单位报告工作时对应当报告的事项不报告。违反生活纪律，生活奢靡，贪图享乐，与3名女性发生并长期保持不正当性关系。

　　违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，本人或通过其他国家工作人员在企业经营方面为他人谋取利益，索取、收受财物，2009年至2014年，索取收受财物共计17397.95万元人民币、80万美元、56.3万欧元及价值5677.565万元的字画、一个犀牛角。其中，李令成在十八大后仍不收敛、不收手，先后35次收受12人所送财物共计15133.34万元人民币、80万美元、56.3万欧元及价值5587.965万元的字画。不正确履行职责，造成国有资产重大损失风险。

　　通报称，李令成违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，情节严重、性质恶劣，河北省纪委监察厅给予李令成开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

　　据河北省国资委相关负责人介绍，按照全面从严治党的要求，河北省国资委持续加大纪律审查工作力度。2015年以来，河北国资系统初核问题线索750件，立案调查171件，党政纪处分300人，组织处理119人。在全省国资系统中营造了有案必查、有腐必反、有贪必肃的高压态势，“四风”问题和腐败蔓延势头得到一定遏制。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·食药总局提醒：长期用这种感冒药可能有风险
  • ·南方医科大学明年开招儿科专业 全国已停招16年
  • ·吃不好、不活动……“午间危机”埋下健康隐患
    • 银行理财资金禁违规入楼市
    银行理财资金禁违规入楼市
    河南六市入围中国百强 洛阳排名第62
        近日，华顿经济研究院发布“2016年中国百强城市排行榜”。河南郑州、洛阳、新乡、南阳、许昌、周口这六市榜...
  • ·10月楼市将迎拐点？ 部分城市成交量下降
  • ·[房产]冬季装修5大隐患 你可了解？
  • ·[房产]装修公司中途加价，这些常见套路你造吗？
    •  
    		 
    新闻排行
  • 洛河将新增一座景观大桥
  • 河南六市入围中国百强 洛阳排名第62
  • 河南追凶农妇被奉为维权导师 求助者遍...
  • 这是地球上最冷的人类居住地
  • 洛阳80后本土导演作品入围“国字头”...
  • 前三季度洛阳市外贸逆市增长
  • 国务院令扩大中等收入群体比重 七大群...
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化转变 产品畅...
  • 吴孟铎到市发展和改革委员会调研全市...
  • 洛钼集团收购巴西铌磷矿项目落地
    		•
    百姓呼声
    回复：望春门街关林路口不能南北直通问题
    回复：城镇居民为何拿的是农村退休工资
    精彩图片
    组图：惊艳！蒋勤勤戏...
    四川黑水满山红叶 犹如...
    男子引爆氢气球庆祝婚礼
    美总统大选“三辩”在即
    精彩热帖

    微单拍美女

    沙漠之舟坝上骆驼

    隋唐秋意

    与虎同行
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张学友陈奕迅北京开唱

    衬衫+牛仔裤 袁姗...

    38岁滨崎步身材惹火

    48岁萧蔷身材超好
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605