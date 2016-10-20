新华社石家庄10月24日专电(记者闫起磊)河北省国资委24日召开全省国资系统警示教育大会，会上通报了9起典型案例，其中包括河北融投集团原董事长、党委书记李令成严重违纪案。李令成违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，本人或通过其他国家工作人员在企业经营方面为他人谋取利益，索取收受财物涉案金额总计折合人民币超过2亿元。

据通报，李令成违反政治纪律，2014年以来，伙同他人多次转移收受的贵重物品，采取变更权属、债权方式，隐匿其使用所收受钱款购买的北京两套房产以及收受的巨额钱款，组织审查初期拒不配合，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，出入私人会所并接受可能影响公正执行公务的宴请。

违反组织纪律，不报告或不如实报告个人有关事项。违反廉洁纪律，向从事公务的人员赠送明显超出正常礼尚往来的礼金。违反工作纪律，向上级单位报告工作时对应当报告的事项不报告。违反生活纪律，生活奢靡，贪图享乐，与3名女性发生并长期保持不正当性关系。

违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，本人或通过其他国家工作人员在企业经营方面为他人谋取利益，索取、收受财物，2009年至2014年，索取收受财物共计17397.95万元人民币、80万美元、56.3万欧元及价值5677.565万元的字画、一个犀牛角。其中，李令成在十八大后仍不收敛、不收手，先后35次收受12人所送财物共计15133.34万元人民币、80万美元、56.3万欧元及价值5587.965万元的字画。不正确履行职责，造成国有资产重大损失风险。

通报称，李令成违反政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，情节严重、性质恶劣，河北省纪委监察厅给予李令成开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

据河北省国资委相关负责人介绍，按照全面从严治党的要求，河北省国资委持续加大纪律审查工作力度。2015年以来，河北国资系统初核问题线索750件，立案调查171件，党政纪处分300人，组织处理119人。在全省国资系统中营造了有案必查、有腐必反、有贪必肃的高压态势，“四风”问题和腐败蔓延势头得到一定遏制。