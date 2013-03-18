新华社南京10月24日电(记者邹伟、朱国亮)自今年5月全国公安机关开展2016年“猎狐行动”以来，截至10月20日，共从67个国家和地区成功抓获各类境外逃犯634名。

这是记者从公安部24日在苏州召开的2016年“猎狐行动”调度推进会获悉的。公安机关抓获的634名境外逃犯中，配合缉捕“百名红通”逃犯16名，协助有关部门缉捕职务犯罪外逃人员50名，缉捕海关走私犯罪境外逃犯31名；涉案金额千万元以上的205名，其中超过1亿元的59名；潜逃5年以上的48名，其中10年以上的17名。

会议传达了中央反腐败协调小组有关部署要求和中央领导同志重要指示精神，部署进一步推动“猎狐行动”深入开展。公安部副部长、“猎狐行动”领导小组组长孟庆丰表示，2016年“猎狐行动”开展以来，取得了追逃追赃显著成果；同时必须清醒认识到，境外追逃追赃工作形势依然复杂严峻，公安机关作为主力军，必须牢记人民群众对“境外追逃追赃永远在路上”的期盼和嘱托，强化保障、提升效能，突破难点、综合施策，全力夺取境外追逃追赃更大胜利。

孟庆丰说，各级公安机关要进一步强化境外追逃追赃保障措施，把“猎狐行动”列为重点任务，树立“有逃必追”的决心和意志，按照“压存量、控增量、追逃追赃并举”目标要求，着力推进境外追逃追赃常态化、专业化、精细化；进一步提高缉捕工作效能，按照“信息化导侦、数据化实战”要求，强化主动缉捕、防逃控逃、追逃追赃并举。

同时，各级公安机关要进一步完善执法合作，针对困扰境外追逃追赃的难点分类施策，力争在国际执法合作领域取得新突破；进一步提高追赃追逃实效，在抓好境外重点区域集中追逃行动的同时，积极拓展追赃成果，绝不让犯罪分子逍遥法外、犯罪所得流落海外；进一步强化与纪检、检察、海关等部门协作联动，将缉捕在逃境外职务犯罪嫌疑人和走私犯罪嫌疑人列为重点，力争年底前在“百名红通”等领域有新的斩获。