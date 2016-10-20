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9837人争国考民盟岗位创纪录 偏远地区多零报名
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中新网 2016-10-25 09:41
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　　中新网北京10月25日电(记者张尼)24日18时，2017年度国家公务员考试报名截止。据统计，截至24日17时30分，已有超过133万人通过报名审核，最热岗位竞争比已高达9837:1，刷新纪录。有机构预测，本次国考最终的报名过审人数或创历史新高。

　　资料图：2015年11月29日，考生在结束公务员考试行政职业能力测验后走出合肥工业大学考点。中新社记者张娅子摄

　　报名人数能否刷新纪录？

　　——报名截止时过审人数已超133万

　　根据招考公告，本次国考报名从本月15日8时开始，24日18时结束。

　　据中公教育统计，截至24日17时30分(报名结束前半小时)，本次国考已有1338698人通过报名审核，较去年报名结束时的数据，高出5.4万余人。

　　需要指出的是，现有的数据并不是最终的报名人数，因为资格审核还将继续进行两天。中公教育的专家预测，今年最终的报名过审人数或赶超2014年，刷新历史最高值。

　　观察近8年国考报名结束之时的过审人数，只有2010、2013、2014年超过了130万人，而这三年的最终报考人数分别为144.3万、150万和峰值152万。

　　资料图：2015年11月29日，在山西太原一处国家公务员考试考点，考生们陆续进入考场。武俊杰摄

　　哪些部门报考人数最多？

　　——报考最多的前10个部门均来自国税

　　历年来，国税系统一直是招考大户，据统计，今年国税系统招录职位9455个，计划招录17476人，占总招录人数的64.58%。而今年报名人数最多的部门也来自该系统。

　　截至24日17时30分的统计显示，本次国考报名最多的十大部门全部来自国税系统。这其中，山东国税局以42027人通过审核位列第一，广东国税局、贵州国税局分别以40384、38579人位列第二、第三位，这十大部门总共报考353727人，占总报名人数的26.4%。

　　从2011年至今的报考情况来看，山东国税局已连续7年成为国家公务员考试报考人数最多的部门。

　　资料图：2015年11月29日，在合肥工业大学考点，考生排队进场。中新社记者张娅子摄

　　哪个岗位竞争最激烈？

　　——民盟中央办公厅一职位“万里挑一”

　　历年国考，“最热岗位”的诞生都引发公众关注。2017年度国考的最热职位为民盟中央办公厅“接待处主任科员及以下”一职，该职位竞争比已达9837:1(截至24日17时30分数据)。

　　这一“万里挑一”的岗位，其竞争热度已超过2013国考最热职位的9411:1，创下历史新高。

　　另外，本次国考竞争最激烈部门也由民盟中央获得。该部门仅招录6人，合格人数已经达到12245，平均竞争比达2040:1，这也是因为最热职位出自民盟中央，拉高了这个部门的平均竞争比。

　　资料图：2013年11月24日，2014年中国国家公务员考试笔试开考。中新社发泱波摄

　　“零报名”职位来自哪里？

　　——多在西部偏远地区气象部门占比多

　　统计显示，截至24日17时30分，仍有223个职位无人通过审核。从领域来看，“零报考”职位中，气象部门占比较大，这些职位大多在西部偏远地区。

　　无人报考的职位不仅仅都来自基层，个别中央层级的职位也遭遇了无人问津的尴尬。

　　例如，据华图教育的统计，截至24日报名系统关闭时，中央党群机关以及中央国家行政机关(本级)这两个系统都有1个职位无人报考，分别为国家外国专家局经济技术专家司“项目处主任科员及以下”职位，中共中央对外联络部二局“蒙古语翻译”职位。

　　从近四年的无人报考数据来看，2017年无人报考的职位远超往年，“冰火两重天”趋势严峻。

　　华图教育的专家分析称，历年国考，无人报考的职位多为一些偏远地区的基层岗位，除此之外，也有部分岗位是因为专业等条件的限制，要求太多让大部分考生望而却步。

　　资料图：2014年11月30日，2015年度中央机关及其直属机构公务员录用考试公共科目笔试拉开“战幕”，结束上午考试的考生走出北京市一处门口铺满落叶的考场。中新社发刘关关摄

　　报名结束后，考生还要注意啥？

　　根据招考公告，10月15日至26日期间，报考人员都可登录考录专题网站查询是否通过了资格审查，通过资格审查的报考人员需要进行报名确认。

　　考生需要注意的是，报名确认采取网上确认的方式进行，报考人员应于11月2日9:00至7日16:00在所选考区考试机构网站进行网上报名确认及缴费。未按期参加报名确认并缴费者视为自动放弃考试。

　　另外，报名确认成功后，报考人员应于11月21日10:00至27日12:00期间，登录所选考区考试机构网站下载打印准考证。

　　本次国考的公共科目笔试时间确定为11月27日，上午9:00-11:00为行政职业能力测验，下午14:00-17:00为申论。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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