原文配图：这块神奇的铝合金陈列于罗马尼亚的克卢日-纳波卡历史博物馆。

台湾中时电子报援引英国《每日邮报》的报道称，1973年，在罗马尼亚中部城市阿尤德(Aiud)附近的罗马尼亚穆列什河(Mures River)岸边地下10米深的土层，建筑工人发现几块奇怪的物体。

其中一块为人工金属制品，非常轻，尺寸为20公分长、12.5公分宽、7公分厚。其上面有一个深凹。

官方鉴定这块物体含12种金属，其中90%是铝，年代为25万年。之后，瑞士的一家实验室得到相同的检测结果。

其他专家也进行了检测，得到鉴定年代差异很大，最短为400年，最长为8万年。报道说，即使该金属物体只有400年的历史，也比现代人类掌握冶炼铝技术的时间早。

当地历史学家米哈伊·维滕伯格(Mihai Wittenberger)试图将这块金属解释为二战德国飞机的碎片，但其分析被指出没有考虑金属物品的年代和二战完全不相符。

罗马尼亚UFO研究学会(Romanian Ufologists Association)的副主任乔尔吉·高亚(Gheorghe Cohal)对当地媒体说：“如果认为那个时候地球上不存在合金冶炼技术，

那么实验室的检验结果就说明它是一块UFO碎片。”

目前，这块神奇的铝合金陈列于罗马尼亚的克卢日-纳波卡历史博物馆(History Museum of Cluj-Napoca)，

其物品注释中写道“来源不明”。