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建筑工人挖出25万年前铝合金 或为UFO碎片
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 综合 2016-10-24 10:31
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　　原文配图：这块神奇的铝合金陈列于罗马尼亚的克卢日-纳波卡历史博物馆。

　　台湾中时电子报援引英国《每日邮报》的报道称，1973年，在罗马尼亚中部城市阿尤德(Aiud)附近的罗马尼亚穆列什河(Mures River)岸边地下10米深的土层，建筑工人发现几块奇怪的物体。

　　其中一块为人工金属制品，非常轻，尺寸为20公分长、12.5公分宽、7公分厚。其上面有一个深凹。

　　官方鉴定这块物体含12种金属，其中90%是铝，年代为25万年。之后，瑞士的一家实验室得到相同的检测结果。

　　其他专家也进行了检测，得到鉴定年代差异很大，最短为400年，最长为8万年。报道说，即使该金属物体只有400年的历史，也比现代人类掌握冶炼铝技术的时间早。

　　当地历史学家米哈伊·维滕伯格(Mihai Wittenberger)试图将这块金属解释为二战德国飞机的碎片，但其分析被指出没有考虑金属物品的年代和二战完全不相符。

　　罗马尼亚UFO研究学会(Romanian Ufologists Association)的副主任乔尔吉·高亚(Gheorghe Cohal)对当地媒体说：“如果认为那个时候地球上不存在合金冶炼技术，

　　那么实验室的检验结果就说明它是一块UFO碎片。”

　　目前，这块神奇的铝合金陈列于罗马尼亚的克卢日-纳波卡历史博物馆(History Museum of Cluj-Napoca)，

　　其物品注释中写道“来源不明”。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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