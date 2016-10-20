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长征精神，习近平最重视什么？
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-10-24 10:04
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［学习进行时］在纪念红军长征胜利80周年大会上，习近平总书记发表了重要讲话。近万字的讲话，无不紧紧围绕“弘扬伟大的长征精神”这一核心内容。什么是伟大的长征精神，讲话中给出了明确的答案。伟大的长征精神中，习近平最重视什么？新华网《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

长征精神，习近平最重视什么？

10月21日，纪念红军长征胜利80周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表重要讲话。新华社记者 鞠鹏 摄

回顾昨天的长征路，是为了走好今天的长征路，开辟明天的长征路。

长征永远在路上。习近平讲话中用四个“伟大远征”概括80年前那史诗般伟大壮举的意义，用五种“精神”、六个“必须”明确今天的遵循，指引明天的方向。

习近平的讲话中，这一句非常重要：长征的胜利，是中国共产党人理想的胜利，是中国共产党人信念的胜利。

弘扬伟大的长征精神，习近平最重视理想信念。

人民，是理想之根信念之源

“老百姓是天，老百姓是地。”谈起人民，习近平的话语是如此深情。他说：“忘记了人民，脱离了人民，我们就会成为无源之水、无本之木，就会一事无成。”

人民，是共产党人的理想之根、信念之源。一切为了人民，是中国共产党的立党“初心”。

80多年前，带着这颗为实现民族独立和人民解放的“初心”，红军集结出发北上。

习近平说：“一部红军长征史，就是一部反映军民鱼水情深的历史。”他讲了湖南汝城县沙洲村的一个故事：3名女红军借宿徐解秀老人家中，临走时，把自己仅有的一床被子剪下一半给老人留下了。老人说，什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓的人。

“自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓”，千言万语抵不过这一句话。这就是我们的党，我们的军队！人民不拥护这样的党拥护谁，不支持这样的军队支持谁？

“长征是一次唤醒民众的伟大远征。”与民同苦、为民而战，理想信念深深植根于人民群众的厚土沃壤，又在人民群众的心田中播撒了理想信念的种子。因此，“长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机”。

历史是现实的镜子。走好今天的长征路，必须把人民放在心中最高位置，坚持一切为了人民、一切依靠人民、为人民过上更加美好生活而矢志奋斗；走好今天的长征路，全党必须牢记，为什么人、靠什么人的问题，要始终把人民立场作为根本政治立场，把人民利益摆在至高无上的地位；走好今天的长征路，要坚持党的群众路线，始终保持党同人民群众的血肉联系。

长征精神，习近平最重视什么？

10月21日，纪念红军长征胜利80周年大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等出席大会。新华社记者 兰红光 摄

理想信念，是长征胜利之本

习近平总书记历来重视理想信念教育，多次强调“革命理想高于天”，强调理想信念是共产党人的精神之“钙”。

而理想信念，正是长征的精神瑰宝。

“风雨浸衣骨更硬，野菜充饥志越坚；官兵一致同甘苦，革命理想高于天。”习近平在讲话中提及肖华将军在1965年创作的《过雪山草地》一诗。

这首诗真实反映了当年红军长征过雪山草地时饥寒交迫、艰难困苦的处境。长征到底有多艰辛，习近平在讲话中还列举了一系列数据：

“平均每300米就有一名红军牺牲”“红军将士同敌人进行了600余次战役战斗，跨越近百条江河，攀越40余座高山险峰，其中海拔4000米以上的雪山就有20余座……”

一连串惊心动魄的数字，尽显长征历时之长、规模之大、行程之难、环境之险恶、战斗之惨烈。

80多年前，中国革命到了最危急的关头，年轻弱小的红军队伍义不容辞走上长征路，顽强生存、英勇战斗，克服一个又一个困难，从一个胜利走向另一个胜利。

“归根到底在于心中的远大理想和革命信念始终坚定执着，始终闪耀着火热的光芒。”就是“革命理想高于天”。

没有理想信念，就不会有血战湘江、四渡赤水、强渡大渡河；没有理想信念，就不会击退上百万穷凶极恶的追兵阻敌，征服空气稀薄的冰山雪岭，穿越渺无人烟的沼泽草地；没有理想信念，就不可能纠正错误路线，从胜利走向胜利。

“长征是一次理想信念的伟大远征。”习近平铺开了一幅星星之火迅速燎原的画卷，长征行走中的红军手中有火种，心中有信仰，脚下有力量，凭借理想信念，走向胜利之巅。

长征精神，习近平最重视什么？

2016年9月23日，党和国家领导人习近平、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等在中国人民革命军事博物馆参观“英雄史诗不朽丰碑——纪念中国工农红军长征胜利80周年主题展览”。 新华社记者兰红光摄

理想信念，是长征精神核心

和理想信念密切相连的，是精神，是精神状态。

长征，留给我们最宝贵的精神财富，是中国共产党人和红军将士用生命和鲜血铸就的伟大长征精神。

什么是伟大的长征精神？

“就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切，坚定革命的理想和信念，坚信正义事业必然胜利的精神；就是为了救国救民，不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲的精神；就是坚持独立自主、实事求是，一切从实际出发的精神；就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神；就是紧紧依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。”习近平高度凝练地总结了长征精神五个方面的深刻内涵。

这五个方面是辩证统一的整体。坚定的革命理想信念，既是长征精神的组成，也是长征精神的基础，更是长征精神的灵魂。

美国作家和记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中这样纪录长征：中央红军在历时一年的长征中，几乎每天一次遭遇战；平均每天行军35公里以上，击败了数倍于己的国民党中央军的围追堵截。

经过千锤百炼的战斗，红军的理想境界、意志品质、战斗作风、团结精神、纪律观念等都得到极大提升，一步步凝聚成战无不胜的钢铁洪流。

在宁夏调研时，习近平指出，革命理想高于天，不怕牺牲、排除万难去争取胜利，面对形形色色的敌人决一死战、克敌制胜，这些都是长征精神的内涵。

而坚定的理想信念，正是长征精神的核心要义，是战胜一切艰难险阻的致胜法宝。

长征精神，习近平最重视什么？

2016年7月18日至20日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在宁夏调研考察。这是7月18日上午，习近平在固原市西吉县将台堡向红军长征会师纪念碑敬献花篮。新华社记者李涛摄

时代变了，理想信念永远不变

一个不记得来路的民族，是没有出路的民族。不论党和国家事业发展到哪一步，不论取得了多大成就，都要大力弘扬伟大长征精神，在新的长征路上继续奋勇前进。

习近平说了，现在，时代变了，条件变了，我们共产党人为之奋斗的理想和事业没有变。

今天的长征，仍然有许多“雪山”“草地”需要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服，都是具有开创性、艰巨性、复杂性的事业。

习近平说，“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路”，“我们这一代人的长征，就是要实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。”

对此，习近平具体提出了弘扬伟大长征精神、走好今天的长征路的六方面要求。排在首位的仍然是：必须坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，为崇高理想信念而矢志奋斗。

坚定的理想信念离不开认识真理、掌握真理、信仰真理、捍卫真理的精神前提，离不开马克思主义科学真理，离不开为最广大人民谋利益的崇高价值。要将马克思主义科学理论转化为不可撼动的理想信念，转化为正确的世界观、人生观、价值观。

坚定理想信念要在党面对“四大考验”“四种危险”时，用“四个意识”“四个自信”推进全面从严治党，用发展、改革和创新，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局。

一句话，无论时代如何“变”、条件如何“变”，中国共产党一切为了人民的“初心”永远不会变。

新的长征路上，理想信念永远是精神航标。（新华网记者 黄玥）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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