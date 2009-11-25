英国一名年仅9个月大的女婴驾车上路，被警察拦下接受酒精检测。

这一幕发生在英国柴郡的朗科恩镇，不过这名女婴开的不是真车，而是一辆玩具车。《每日邮报》22日报道，她叫莉莉，由父母陪着，开着自己的粉色四轮玩具电动小汽车在路上玩。两名刚刚查获一名酒驾司机的警察正在等拖车，看见莉莉过来，决定逗一逗她。

由于莉莉年纪小，车开得歪歪扭扭。两名警察于是问莉莉的父母，莉莉是不是喝了酒。她的父母打趣地回答：“今天早上只喝了几瓶(奶)。”警察掏出酒精检测仪凑到莉莉嘴边，小家伙吹了一口，检查结果：合格。她的父母拍下这一逗趣场面，警方也要了一张。

这张照片在脸谱网上获得了超过8000次点击，尽管有网友表示不满，称两名当事警察“不干正事”，但是很多网友点赞。当地警方支持这两名警察的举动，警方发言人说，他们当时正在处理一名酒驾和没有上汽车保险的司机，发现“一名未成年司机开着一辆闪闪发亮的车过来，车开得歪歪扭扭。两名警察自然生疑。当她的父母透露她喝了几瓶后，他们假装给她做酒精检测。幸好，这个孩子的读数合格，她被允许继续上路。这件事显示了我们的警员是多么有人情味，他们愿意与我们社会上所有人交流，无论年龄大小”。

莉莉的父母也认为，这两名警察的举动是警民互动的“好范例”。“莉莉是很大方的孩子，喜欢和人打交道，所以她一点也不害怕。她看见那些灯闪了起来，反而很兴奋，”她的母亲说。 “他们还问，她(莉莉)能不能走直线。”莉莉的父亲说，“我告诉他们，这不可能，因为她上周刚学会爬。”