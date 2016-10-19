中新网北京10月24日电(记者阚枫)今天18时，2017年度国家公务员考试报名将截止，截至23日的数据显示，报名过审人数已超百万大关。本次国考报名的“最热岗位”已基本锁定为民盟中央的一个职位，竞争比近“八千选一”，不过，目前仍有300余个职位“零报考”。

资料图。2016年4月23日，2016年度山东省公务员录用笔试在全省同步举行。中新社发孙文潭摄

报名总数已超百万人今日18时截止

根据招考公告，本次国考报名从本月15日8时开始到今日18时结束，按照规定，今天18时至26日18时期间，报考申请未审查或未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

根据2017年国考的招考计划，本次国考共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.7万余人，招录规模与去年相比基本持平。

今年的报名总数能否超过去年，甚至刷新历史，这是外界聚焦的问题之一。根据华图教育的统计，截至23日16时30分，累计报名人数已经达到1039520人，超过去年同期。

从各系统的报名情况来看，较为抢手的“中央党群机关”，其平均竞争比已经高达112:1，平均竞争比较低的是“参照公务员法管理事业单位”，竞争比约为36:1。

因国考网上报名之后，需要最长达48小时的资格审核过程，因此，今天18时国考报名截止之时，本次报名最终的报名过审人数还无法出炉。近两年的国考报名人数稳定在140万左右，不过，有专家分析，本次国考报名总数或超过这一数字。

资料图：2015年11月29日，在山西太原一处国家公务员考试考点，考生们陆续进入考场。武俊杰摄

近8000人竞争民盟中央一职

从单个职位的报名情况来看，本次国考报名竞争最激烈的职位基本可以锁定为民盟中央办公厅的“接待处主任科员及以下”职位，该职位的介绍为“从事机关公务接待的服务工作，机关会议和活动的筹备工作”。

截至23日16时30分，这一仅计划招录1人的职位，报名过审人数已有7727人，竞争程度即将达到“八千选一”，遥遥领先于“最热榜”排名第二的岗位(1261:1)。

专家分析，每年国考报名中，最热岗位都是在报名中随机出现，具有偶然性。但是，国考所谓的最热岗位也有其必然性。民盟中央的这个岗位，没有专业和政治面貌等限制，要求相对宽松，这些也是导致这个岗位吸引考生报考的必然因素。

值得一提的是，本次国考，民盟中央共有6个职位参与招录，分别来自办公厅、组织部、参政议政部、宣传部和人事部，每个职位仅招录1人。

除了最热的办公厅“接待处主任科员及以下”职位，来自民盟中央参政议政部和组织部的两个职位，竞争比已分别达到716:1和457:1，亦远超过“中央党群机关”的平均竞争比。

资料图：2015年11月29日，在合肥工业大学考点，考生排队进场。中新社记者张娅子摄

最热岗竞争比已创四年来最高

如上文所述，国考报名中热门岗位之所以“热”，多是由于报考门槛低。日前，国家公务员局考录司副司长彭忠宝就解释称，往年出现报名人数较多的职位，比如一个职位一千人，甚至几千人报名的，往往都是因为相关条件设置比较宽泛，比如学历只限本科及以上，专业和工作经历等没有要求的职位。

从历史数据观察，国考报名中的“最热岗位”多是随机出现。2013年国考报名的最热职位接近“万里挑一”，这一职位为“国家统计局重庆合川调查队业务科室科员”。

此后几年，国考最热职位的竞争程度不断降温。2014年国考报名最热岗位的竞争比接近“七千选一”，来自国家民委。2015年国考，报名最热职位的竞争比为2625:1，来自中央国家机关政府采购中心。

2016年国考，最热职位是人社部下属中国就业培训技术指导中心的“技能竞赛处(全国技能人才评选表彰办公室)”，达到2847：1。

目前，本次国考报名还有最后一天，显然本次报名中的最热岗位的竞争比已经创下了近四年来的最高。

资料图。黄威铭摄

300余职位仍无人报名

目前，国考报名中，有些职位已是千人一岗，甚至“八千选一”，也有些职位门庭冷落，甚至至今无人问津，国考“冰火两重天”现象今年再现。

根据统计，截至23日，本次国考招录中，已有15221个职位有考生通过了审核，占总职位数的98%，但仍有368个职位的报名尚未破零。

总体上看，这些“零报名”的职位多分布在偏远地区的基层岗位，不过，在竞争激烈的中央层级职位中，也有个别职位至今还没人报名。

例如，据中公教育的统计，截至23日，中央党群机关以及中央国家行政机关(本级)这两个系统都有1个职位无人报考，分别为国家外国专家局经济技术专家司“项目处主任科员及以下”职位，中共中央对外联络部二局“蒙古语翻译”职位。(完)