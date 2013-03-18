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媒体：年收入12万成高收入群体 个税改革别误伤中产
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新京报 2016-10-24 09:17
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　　按照去年北京市职工平均工资85038元的标准，以年均增长7%的速度计算，5年左右，北京的职工平均工资就能都达到12万元的高收入标准了。

　　国务院近日印发《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》要求，进一步减轻中等以下收入者税收负担，发挥收入调节功能，适当加大对高收入者的税收调节力度。

　　显然，提低控高仍然是收入分配制度改革的着力点，也是扩大中等收入群体、改善收入分配结构、增强社会财富分配合理性最有效的手段。不过，未来如果要加大对高收入者的税收调节力度，就会遇到一个非常现实的问题——我们该如何界定现在和未来的高收入者。

　　按照国家统计局公布的2015年平均工资数据，被调查单位就业人员年平均工资为53615元。12万元，从全国来说，确实是一个挺高的数字。按照现有征税规则，12万元以上收入群体年底要向税收机关自行报税。但是，在北上广深这些一线城市，实际上，年收入12万元并不是什么遥不可及的事情，而且，生活难言轻松。

　　2015年，北京市职工平均工资85038元，上海市职工平均工资71269元，深圳市职工平均工资81036元，离年收入12万元并不遥远。并且，这只是平均工资。对于北上深的白领，年薪10万-20万元是比较普遍的。把高收入标准设在12万元，将让很多普通白领被划为高收入阶层，进而有可能承担与自身经济能力不匹配的过高税收。

　　近年来，我国经济增速平稳，但是，企业用工成本不断增加，各地职工收入快速增长，而且，可以预期的是，未来随着人口红利的减少，职工工资仍然会保持较高速度的增长。以北京为例，按照去年北京市职工平均工资85038元的标准，以年均增长7%的速度计算，5年左右，北京的职工平均工资就能都达到12万元的高收入标准了。

　　到时候，莫非北京遍地都是高收入者了？高收入定的标准太低，就会扩大对中等收入群体的影响，使这些地区的“扩中”受到影响。无论是现实，还是面向未来，高收入的标准都应该进行大幅的调整，给未来的国民收入快速增长留出足够的政策冗余。

　　扩大中等收入群体数量，建立稳定的“橄榄形社会”，也需要大幅提高高收入的标准线，对中等收入阶层给予更大的政策宽容。

　　开征个人所得税目的不是为了收钱，而是为了调节社会财富分配，体现社会公平，在这个过程中，谨防误伤中产。

　　值得注意的是，在意见中，也出现了“深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策”的要求。

　　《意见》要求，进一步减轻中等以下收入者税收负担，中等收入群体显然是政策关注的对象。而如何通过改革，让中等收入群体税收负担降低？如果不提高高收入标准，以及调整相关的税率标准，目前一线城市事实上的一些中等收入群体，可能就会成为被调节的对象，反而会进一步增加负担。

　　特别考虑到，伴随着一线城市房价不断高涨，普通劳动者本就承担着越来越重的压力。希望《意见》的实施能够真切为中等收入群体带来实实在在的税收减负效果。

　　(新京报)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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